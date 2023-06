Giao dịch cổ phiếu giảm, HOSE vẫn đạt lợi nhuận gần 2.000 tỉ đồng

Theo báo cáo thường niên năm 2022 vừa công bố, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ghi nhận tổng doanh thu đạt trên 2.508 tỉ đồng, giảm gần 729 tỉ đồng, tương ứng giảm 23% so với năm 2021. Tổng chi phí năm 2022 là 562 tỉ đồng, giảm 20% so với năm 2021. Kết quả, HOSE đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.946 tỉ đồng, giảm 23% so với mức lãi kỷ lục 2.536 tỉ đồng của năm 2021.

Giao dịch cổ phiếu năm 2022 giảm so với 2021 nhưng HOSE vẫn báo lãi gần 2.000 tỉ đồng NGỌC THẮNG

Doanh thu năm vừa qua của HOSE sụt giảm chủ yếu do giảm doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán trong khi hoạt động cung cấp dịch vụ vẫn tăng gần 11% so với năm 2021. Khối lượng giao dịch chứng khoán bình quân trong năm 2022 giảm so với năm trước đó. Cụ thể, khối lượng bình quân đạt hơn 693,65 triệu chứng khoán/ngày, giảm 9% và giá trị giao dịch đạt gần 17.185 tỉ đồng/ngày, giảm 22% về giá trị bình quân so với năm 2021.

Nhìn lại năm 2022, HOSE đánh giá đây là một năm thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam khi chịu những tác động kép cả từ bên ngoài và bên trong đến cùng một thời điểm. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mặc dù trải qua nhiều biến động, thị trường tiếp tục giữ vững sự ổn định nhất định, vận hành an toàn và thông suốt, đa số các doanh nghiệp niêm yết đều hoạt động ổn định và có lãi, sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng. Hoạt động huy động vốn trên thị trường vẫn đạt mức cao với hơn 57.127 tỉ đồng, tăng 16,5% so với năm 2021.