Giao dịch hơn 1 tỉ đồng/lá gan núp bóng ‘hiến tặng nhân đạo’

Ngày 26.3, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây môi giới mua bán trái phép bộ phận cơ thể người với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên không gian mạng và tại nhiều địa bàn.

Công an Hà Nội xác định, từ năm 2024 - 2025, Nguyễn Đức Xuân (35 tuổi), Lê Văn Sơn (30 tuổi) và Đoàn Văn Hòa đã cấu kết, tổ chức môi giới mua bán nội tạng người nhằm trục lợi.

Các đối tượng trong đường dây ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm này lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân, đồng thời tìm kiếm người có nhu cầu bán nội tạng thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để kết nối, thỏa thuận giá cả và phương thức thực hiện.

Để che giấu hành vi, các đối tượng hợp thức hóa giao dịch dưới danh nghĩa "hiến tặng nhân đạo" và hướng dẫn người bán hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tổ chức khám, xét nghiệm tại các bệnh viện lớn nhằm đủ điều kiện ghép tạng.

Khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng đứng ra nhận tiền từ người mua, chi trả lại cho người bán và hưởng chênh lệch từ 30 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định nhóm nghi phạm giao dịch 800 triệu đồng đối với một quả thận và hơn 1 tỉ đồng đối với một lá gan, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật và các khoản phát sinh khác. Nhiều ca ghép tạng đã được các đối tượng môi giới, tổ chức thực hiện tại Hà Nội và TP.HCM.

Công an Hà Nội xác định hành vi của nhóm Xuân, Sơn và Hòa có dấu hiệu phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, quy định tại điều 154 bộ luật Hình sự, đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hành vi mua bán nội tạng trái phép.

Người dân cũng cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững an ninh, trật tự.