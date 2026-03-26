Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giao dịch hơn 1 tỉ đồng/lá gan núp bóng ‘hiến tặng nhân đạo’

Trần Cường
Trần Cường
26/03/2026 21:14 GMT+7

Để che giấu hành vi, các đối tượng hợp thức hóa giao dịch dưới danh nghĩa 'hiến tặng nhân đạo' và giao dịch 800 triệu đồng đối với một quả thận, hơn 1 tỉ đồng đối với một lá gan.

Ngày 26.3, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây môi giới mua bán trái phép bộ phận cơ thể người với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên không gian mạng và tại nhiều địa bàn.

Công an Hà Nội xác định, từ năm 2024 - 2025, Nguyễn Đức Xuân (35 tuổi), Lê Văn Sơn (30 tuổi) và Đoàn Văn Hòa đã cấu kết, tổ chức môi giới mua bán nội tạng người nhằm trục lợi.

Giao dịch hơn 1 tỉ đồng/lá gan núp bóng ‘hiến tặng nhân đạo’ - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm này lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân, đồng thời tìm kiếm người có nhu cầu bán nội tạng thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để kết nối, thỏa thuận giá cả và phương thức thực hiện.

Để che giấu hành vi, các đối tượng hợp thức hóa giao dịch dưới danh nghĩa "hiến tặng nhân đạo" và hướng dẫn người bán hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tổ chức khám, xét nghiệm tại các bệnh viện lớn nhằm đủ điều kiện ghép tạng.

Khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng đứng ra nhận tiền từ người mua, chi trả lại cho người bán và hưởng chênh lệch từ 30 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định nhóm nghi phạm giao dịch 800 triệu đồng đối với một quả thận và hơn 1 tỉ đồng đối với một lá gan, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật và các khoản phát sinh khác. Nhiều ca ghép tạng đã được các đối tượng môi giới, tổ chức thực hiện tại Hà Nội và TP.HCM.

Công an Hà Nội xác định hành vi của nhóm Xuân, Sơn và Hòa có dấu hiệu phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, quy định tại điều 154 bộ luật Hình sự, đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hành vi mua bán nội tạng trái phép.

Người dân cũng cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững an ninh, trật tự.

Môi giới bán 950 triệu đồng/lá gan và 1,5 tỉ đồng/quả thận để hưởng lợi bất chính

Theo cảnh sát, mỗi quả thận được các bị can 'ra giá' khoảng 800 - 950 triệu đồng, còn một lá gan có giá từ 1,2 - 1,5 tỉ đồng, chưa kể chi phí phẫu thuật và các khoản phát sinh khác.

Khám phá thêm chủ đề

mua bán bộ phận cơ thể người Ghép gan ghép thận hà nội suy gan Suy thân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận