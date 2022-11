Giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp của Việt Nam đạt gần 6 tỉ USD

Chiều 23.11, Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập (M&A) Việt Nam 2022 lần thứ 14 do Báo Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra tại TP.HCM. Báo cáo mới nhất của công ty phân tích dữ liệu GlobalDat cho biết hoạt động M&A toàn cầu đang sụt giảm và có thể trải qua cuộc suy thoái vào năm tới. Trong bối cảnh đó, thị trường M&A của Việt Nam cũng rơi vào giai đoạn trầm lắng hơn so với năm 2020 - 2021. Theo dữ liệu từ KPMG, trong 10 tháng năm 2022, tổng giá trị M&A ở Việt Nam đạt 5,7 tỉ USD, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Các giao dịch vẫn được dẫn dắt bởi doanh nghiệp Việt Nam với giá trị hơn 1,2 tỉ USD. Các ngành, lĩnh vực chính thu hút nhiều khoản đầu tư gồm tiêu dùng 1,2 tỉ USD, bất động sản gần 1 tỉ USD và công nghiệp đạt 800 triệu USD.

Nổi bật nhất là thương vụ The Sherpa (Masan sở hữu gián tiếp) mua 34% vốn cổ phần trị giá 3.617 tỉ đồng của Phúc Long Heritage. Trước đó, tháng 1.2022, Masan mua thêm 31% cổ phần của Phúc Long với giá 2.490 tỉ đồng. Hay thương vụ của Golden Gate bán 2,744 triệu cổ phần cho 3 nhà đầu tư nước ngoài, thu về hơn 5.300 tỉ đồng; Swire Pacific mua lại các nhà máy đóng chai của Coca-Cola ở Việt Nam và Campuchia với giá 1,05 tỉ USD; SK Group chi 100 triệu USD mua cổ phần tại Pharmacity; Warburg Pincus rót 250 triệu USD vào Novaland...

Đặc biệt, ngành năng lượng đang trở nên "hot" nhất năm 2022 nếu xét về tăng trưởng giá trị với gần 600 triệu USD, tăng khoảng 6 lần so với cả năm 2021.





Theo các chuyên gia, thị trường M&A trầm lắng không có nghĩa là sẽ rơi vào trạng thái "ngủ đông" trong thời gian tới. Thời điểm này được cho là cơ hội cho các nhà đầu tư có tiền thực hiện mua các dự án hấp dẫn với định giá tài sản hợp lý hơn.

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ: Việt Nam nói chung và thị trường M&A Việt Nam nói riêng vẫn luôn được đánh giá là thị trường có tiềm năng cao. Một khi kinh tế phục hồi, dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng tốc vào Việt Nam, cộng hưởng với sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trong nước thì các hoạt động M&A cũng sẽ được kích hoạt mạnh mẽ.