'Giao điểm sinh tử' đưa 'Cuộc truy tầm kho vũ khí' của nhà văn Đoàn Giỏi lên màn ảnh

Tối 28.10, phim điện ảnh Giao điểm sinh tử có buổi công chiếu tại TP.HCM. Phim có sự tham gia của các diễn viên Hiếu Nguyễn, Hoài Phong, Minh Kiên, Quỳnh Anh, Sỹ Toàn, Sơn Nguyễn, Thanh Hiền, Thạch Kim Long cùng một số diễn viên khác. Mỗi nhân vật góp phần tái hiện hành trình truy tìm kho vũ khí giữa rừng sâu, trong bối cảnh các chiến sĩ phải đối mặt với hiểm nguy, mất mát và những thử thách khắc nghiệt của chiến tranh.

Tác phẩm do Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất, đạo diễn Ngô Xuân Phước thực hiện, chuyển thể từ truyện dài Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi.

Dàn diễn viên phim Giao điểm sinh tử tại buổi ra mắt Ảnh: A.H

Lấy bối cảnh năm 1952 tại Chiến khu Đ, phim xoay quanh cuộc truy tìm kho vũ khí do quân Nhật bỏ lại, thất lạc giữa rừng sâu. Người giao liên trẻ Nguyễn Văn Dũng sau khi thoát chết vô tình để lộ manh mối về kho vũ khí. Đội truy tìm do chỉ huy Ninh dẫn đầu nhận nhiệm vụ lên đường, trong khi toán biệt kích Pháp do sĩ quan Laurent chỉ huy cũng ráo riết tìm cách chiếm lấy số vũ khí này.

Hành trình xuyên rừng nhanh chóng trở thành cuộc chiến sinh tử. Địa hình hiểm trở, thác lũ và những trận phục kích liên tiếp khiến đội hình bị chia cắt, các chiến sĩ phải đối mặt với những mất mát. Khi Dũng rơi vào tay địch, tin đồn anh đầu hàng lan ra, đẩy những người đồng đội vào tình thế vừa phải tiếp tục nhiệm vụ, vừa đối diện với những hoài nghi. Trong hoàn cảnh đó, Dũng vẫn tìm cách giữ kín bí mật và bảo vệ những người đang bị truy đuổi.

Bên cạnh cuộc truy tìm kho vũ khí, phim khai thác tình đồng chí, tình đồng bào và những lựa chọn của con người trước ranh giới sống còn. Trên hành trình ấy, sự cưu mang, dẫn đường của đồng bào trở thành điểm tựa để các chiến sĩ tiếp tục tiến về phía trước. Trận đối đầu cuối cùng giữa cánh đồng cỏ lau, giữa bom lửa và khói đạn, khép lại hành trình đầy hiểm nguy của những người mang nhiệm vụ.

Những cuộc đụng độ giữa các chiến sĩ và toán biệt kích Pháp đẩy hành trình truy tìm kho vũ khí vào tình thế cam go, làm nổi bật tinh thần chiến đấu và sự hy sinh trong những năm tháng chiến tranh Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Sơn Nguyễn thương nhân vật Trạch

Trong phim, diễn viên Sơn Nguyễn đảm nhận vai Trạch, nhân vật để lại cho anh nhiều tình cảm trong quá trình hóa thân. Nam diễn viên cho biết ban đầu anh tham gia casting một vai diễn khác. Sau hai lần thử vai, đạo diễn Ngô Xuân Phước đề nghị anh thử sức với nhân vật Trạch vì nhận thấy sự phù hợp.

Sơn Nguyễn tiếp tục thử vai Trạch hai lần trước khi nhận được thông báo trúng tuyển. Theo nam diễn viên, quá trình tìm hiểu và nhập vai khiến anh dành nhiều tình cảm cho nhân vật này.

“Khi nhập vai Trạch, tôi rất thương bạn ấy. Tôi nghĩ khán giả cũng sẽ cảm nhận được đôi điều về Trạch, một người rất yêu nước và muốn cống hiến hết mình cho đất nước”, Sơn Nguyễn chia sẻ.

Sơn Nguyễn đảm nhận vai Trạch trong phim ẢNH: NVCC

Thông qua Giao điểm sinh tử, ê kíp mong muốn khơi gợi tinh thần yêu nước ở thế hệ trẻ, giúp khán giả hiểu hơn về những hy sinh của cha ông. Bộ phim đồng thời hướng người xem đến những bi kịch mà chiến tranh gây ra cho con người ở cả hai chiến tuyến.