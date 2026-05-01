Thấy gì khi phim chiến tranh - lịch sử tham gia đường đua phim tết 2027?

Việc Cận kề cái chết, một tác phẩm thuộc dòng phim chiến tranh - lịch sử, xác nhận ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027 cho thấy các thể loại quen thuộc như gia đình, hài hước hay tình cảm đã không còn thế "độc tôn" trên đường đua phim tết. Việc lựa chọn một đề tài gai góc để "xông đất" phòng vé không chỉ ngay lập tức thu hút sự chú ý, mà còn có thể xem là một bước lệch pha đầy chủ ý của nhà sản xuất nhằm tái định nghĩa khẩu vị xem phim đầu năm của khán giả.



Phim Cận kề cái chết đang trong giai đoạn casting diễn viên ẢNH: NSX

Phim chiến tranh - lịch sử chiếu vào mùa tết có mạo hiểm?

Cận kề cái chết thuộc dòng phim chiến tranh - lịch sử lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, xoay quanh một tù nhân đặc biệt từng là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển chiến lược Bắc - Nam. Nhân vật này nắm giữ bí mật về một khoản tiền lớn phục vụ cách mạng và cũng là người duy nhất biết nơi cất giấu. Chính bí mật ấy đẩy anh vào tình thế sinh tử khi bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc - nơi từng được xem như "địa ngục trần gian". Từ đây, bộ phim mở ra một hành trình vượt ngục nghẹt thở, nơi mỗi quyết định đều có thể đổi bằng mạng sống, và ranh giới giữa tồn tại hay bị xóa sổ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở câu chuyện kịch tính, mà ở cách bộ phim lựa chọn đi sâu vào thế giới nội tâm của con người trong hoàn cảnh bị dồn đến tận cùng. Không đơn thuần là những pha hành động hay tái hiện chiến tranh quy mô lớn, tác phẩm hướng tới việc bóc tách những giằng co giữa lý tưởng, bản năng sinh tồn và niềm tin, khi con người bị đặt trước lựa chọn không có đường lui. Đây cũng là mạch tiếp cận quen thuộc của Bùi Thạc Chuyên, vốn sở trường với khả năng khai thác chiều sâu tâm lý.

Sau Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thành công khi chiếu trong dịp lễ 30.4 năm ngoái , liệu dòng phim chiến tranh - lịch sử như Cận kề cái chết có làm nên chuyện khi chiếu dịp tết 2027? ẢNH: NSX

Sau thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, việc Bùi Thạc Chuyên tiếp tục theo đuổi đề tài phim chiến tranh - lịch sử không có gì lạ. Tuy nhiên, lựa chọn đưa một câu chuyện như Cận kề cái chết ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán lại là một bước đi đáng bàn. Bởi trong nhiều năm, mùa phim tết vốn được mặc định là lãnh địa của những tác phẩm giải trí "dễ xem, dễ cảm", nơi tiếng cười và thông điệp gia đình nhẹ nhàng chiếm thế thượng phong. Sự góp mặt của một dự án gai góc như Cận kề cái chết không chỉ thách thức thói quen thưởng thức của công chúng, mà còn hứa hẹn tái định nghĩa lại tư duy chọn lựa đề tài của các nhà làm phim Việt trong kỳ chuyển giao thị trường quan trọng nhất năm.

Ở một góc nhìn khác, đây có thể là tín hiệu cho thấy dòng phim chiến tranh - lịch sử đang dần tìm được chỗ đứng vững vàng hơn trên thị trường. Nếu trước đây, những tác phẩm cùng đề tài thường gắn với các dịp kỷ niệm hoặc mang tính tuyên truyền, thì nay bắt đầu bước vào những "khung giờ vàng" của phòng vé, cạnh tranh sòng phẳng với các dòng phim giải trí thuần túy. Thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Mưa đỏ phần nào đã mở ra cánh cửa này.