Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giao diện bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Bích Thanh
Bích Thanh
26/09/2025 16:12 GMT+7

Bộ GD-ĐT công bố giao diện của bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, dự kiến sẽ chính thức áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào chiều 26.9 tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, đã thông tin về lộ trình chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và giao diện bài thi tốt nghiệp dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2027.

Theo đó, lộ trình thí điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từng bước như sau: 

Từ tháng 10.2025-3.2026, triển khai xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Tháng 4-5.2026: Thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100.000 thí sinh; việc thử nghiệm này cũng là một phần của quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Quá trình thử nghiệm cũng phục vụ công tác chuẩn bị cho việc thi trên máy tính với phạm vi rộng.

Tháng 7.2026: Trình Chính phủ xem xét ban hành Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Tháng 8.2026: Rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết trên phạm vi toàn quốc để có lộ trình triển khai thi trên máy tính.

Tháng 10-12.2026: Ban hành quy trình, quy định, thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.

Tháng 4-5.2027: Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính; Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

Tháng 6.2027: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.

Đồng thời, ông Chương cũng đưa ra thông tin ban đầu về giao diện bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến sẽ chính thức áp dụng cho kỳ thi tháng 6.2027. Với bài thi này, thí sinh sẽ biết kết quả ngay sau khi hoàn tất bài thi.

Giao diện bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - Ảnh 1.

Giao diện bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - Ảnh 2.

Giao diện bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - Ảnh 3.

Giao diện bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Hơn 100.000 học sinh sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Hơn 100.000 học sinh sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Năm học này, Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trên máy tính, thử nghiệm cho hơn 100.000 học sinh.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Bộ GD-ĐT dự kiến nhiều điểm mới, không còn thẻ dự thi

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp thpt thi tốt nghiệp THPT trên máy tính bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giao diện bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính kỳ thi tốt nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận