28 điểm A01 vẫn có thể đỗ ngành IT Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Theo PGS Tạ Hải Tùng, SoICT mới mở 2 chương trình Elitech, đi theo chuyên ngành hẹp hơn, là ITE10 (khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) và ITE15 (an toàn không gian số - Cyber Security). Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được mặc định là ngành “hot”, do nhu cầu của thị trường lao động lĩnh vực IT hiện nay. Còn an toàn không gian số là chương trình được thiết kế khác biệt với các chương trình đào tạo về an toàn thông tin trên cả nước. Chuẩn đầu ra phải là chuyên gia giỏi, do vậy, chỉ tuyển 40 chỉ tiêu. Chương trình được phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hàng đầu về an toàn thông tin trong đào tạo, để tạo ra các chuyên gia giỏi lý thuyết, nhưng phải thật vững về "thực chiến". Đối tác hiện tại của chương trình là các tập đoàn IBM, BKAV...