58% thí sinh đạt từ 29 điểm khối A00 vào học Trường đại học Bách khoa Hà Nội

Trường đại học Bách khoa Hà Nội hiện có tổng cộng 31 chương trình tích hợp cử nhân - thạc sĩ khoa học (xây dựng mới theo mô hình 4+1,5 năm) đã hoàn thành và triển khai đào tạo; đang cập nhật và cải tiến nội dung của 26 chương trình đào tạo kỹ sư (thời gian thiết kế 5 năm), đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư theo chuẩn mới tương đương trình độ thạc sĩ. Trường có một thư viện quy mô lớn bậc nhất trong các trường đại học của cả nước, với 9 phòng đọc chuyên ngành, trên 200.000 bản ghi tài liệu đủ phục vụ sinh viên các khóa. Phòng đọc tại chỗ có trên 70.000 bản ghi tài liệu phục vụ bạn đọc tại chỗ với lưu lượng khoảng 1.500 chỗ ngồi. Trường bổ sung thường xuyên các cơ sở dữ liệu online với số lượng tài liệu tham khảo đáng kể như tài liệu điện tử với 142.000 ebook; cơ sở dữ liệu Science Direct với 17.000 đầu tạp chí toàn văn. Số lượng công bố quốc tế thuộc danh mục trên Web of Science và Scopus năm học 2019-2020 của Trường đại học Bách khoa Hà Nội đạt 908, tăng gần 60% so với năm trước; chỉ số trích dẫn tăng 8,3%. Năm 2019, số lượng bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp là 18 (10 SC và 8 GPHI) tăng lên so với năm 2018 (8 SC và 2 GPHI). Trong 6 tháng đầu năm, toàn trường có 4 sáng chế và 3 giải pháp hữu ích được cấp. Những chỉ số này góp phần duy trì và giữ vững vị trí của Trường đại học Bách khoa Hà Nội trên các bảng xếp hạng đại học của khu vực và thế giới