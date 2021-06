7 mối nguy hại trên không gian mạng mà trẻ em phải đối mặt là gì?

Bà Nguyễn Như Quỳnh, Chủ tịch CyberKid Vietnam, cho biết: "Internet là một không gian mở, luôn được mở rộng, do đó các rủi ro an ninh mạng cũng không ngừng sinh sôi dưới nhiều hình thức khác nhau. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng".

Hiện có hơn 24 triệu trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với hàng trăm mối nguy cơ về an toàn thông tin mỗi ngày khi truy cập internet, theo CyberKid VietNam.

"Chúng tôi sẽ tổ chức chuỗi lớp học trực tuyến miễn phí nhằm trang bị cho trẻ em và phụ huynh kỹ năng thiết yếu để tự bảo vệ mình, ứng phó với mối đe dọa, rủi ro an ninh mạng. Trong các buổi học, phụ huynh và trẻ em có thể tương tác trực tiếp với đội ngũ tình nguyện viên giảng dạy hoặc trợ giảng", bà Quỳnh chia sẻ.

Cụ thể, khoá học miễn phí của CyberKid VietNam dự kiến bắt đầu từ ngày 20.6, kéo dài trong 10 buổi, không giới hạn số lượng người học. Các buổi học sẽ tập trung vào 7 tình huống nguy hại trên không gian mạng kể trên và đưa các giải pháp hỗ trợ để phụ huynh và trẻ có kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Ban cố vấn của tổ chức này bao gồm: Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bà Hoàng Thị Hoa; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục phát triển tiềm năng con người, ông Nguyễn Võ Kỳ Anh; Chánh văn phòng - Cục An toàn thông tin, bà Nguyễn Thị Thu Hương; chuyên gia an ninh mạng của Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia, ông Ngô Minh Hiếu...