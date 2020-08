Ảnh hưởng Covid-19: Đà Nẵng hỗ trợ 4 tháng học phí cho học sinh

Theo đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã gửi công văn đến phòng GD-ĐT các quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên... thông tin về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2020-2021.

Cụ thể, với việc thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2020-2021, từ tháng 9 đến tháng 12.2020 (4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020-2021), Đà Nẵng thống nhất hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT.

Quyết định này nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc làm của người dân TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 (theo mức thu tại Nghị quyết số 304 của HĐND). Đối tượng áp dụng gồm trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT công lập; trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và học sinh THCS, THPT của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng có hướng dẫn mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ tháng 1 đến tháng 5-2021 (5 tháng) theo từng vùng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.