Bảo vệ an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trong thế giới số, trẻ em có rất nhiều cơ hội được khai thác, tiếp cận nguồn thông tin và tri thức. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trẻ em cũng gặp vô vàn nguy cơ bị tổn hại do thông tin không an toàn, lành mạnh. Ngoài ra, trẻ cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị bóc lột, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trên môi trường mạng. Do đó, Bộ LĐ-TB-XH đã chọn chủ đề của Tháng hành động vì trẻ năm nay là “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” đặc biệt an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: "Tại VN, hơn 1/3 số người sử dụng internet là người chưa thành niên và thanh niên. Môi trường mạng đã và đang tạo ra những rủi ro, nguy hại cho trẻ em nếu chúng ta không có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời".

Từ thông điệp “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, Phó chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, chính quyền địa phương và mỗi cá nhân cùng nhau hành động để tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện”.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Cụ thể, trẻ sẽ được phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ sẽ được phổ biến kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trên môi trường mạng.