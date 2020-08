Bắt đầu thẩm định 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 mới

Nhiều điểm mới so với quy định thẩm định SGK lớp 1 Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Thái Văn Tài cho biết, để làm chặt chẽ hơn quy định về thẩm định SGK và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà Thông tư 33 ban hành năm 2017 chưa lường hết được, ngày 6.8, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 23 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 33. Theo Thông tư 23, mỗi năm Bộ GD-ĐT chỉ tổ chức thẩm định SGK nhiều nhất là 2 đợt; mỗi đợt thẩm định không quá 2 vòng, thay vì có 3 vòng thẩm định như đã thực hiện với SGK lớp 1. "Lý do của việc thay đổi này là để đảm bảo có đủ SGK, kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc thẩm định kéo dài 3 vòng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt, lựa chọn, in ấn, phát hành SGK", ông Tài cho hay. Thông tư 23 quy định các bản mẫu SGK ở vòng thẩm định thứ 2 được Hội đồng quốc gia đánh giá là “không đạt” và “đạt nhưng cần sửa chữa” đều sẽ bị loại do không còn vòng thứ 3. Các bản mẫu SGK được đánh giá “đạt nhưng cần sửa chữa” ở vòng 2 (đợt 1) có thể tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị thẩm định vào đợt 2, cùng với các bản mẫu SGK của những môn học/hoạt động giáo dục mà đợt 1 chưa có và các bản mẫu SGK mới. Quy trình thẩm định SGK của đợt 2 được thực hiện giống đợt 1. Đáng chú ý, ông Tài cho biết: "Trong trường hợp môn học nào đó không có đơn vị đăng ký thẩm định bản mẫu SGK, Bộ GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức biên soạn". Theo lộ trình, sách giáo khoa lớp 2 của chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai thực hiện từ năm học 2021-2022.