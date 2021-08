Bé trai bị đánh đập dã man, người cha phải cầu cứu Tổng đài bảo vệ trẻ em

Ngày 5.8, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết buổi sáng nay, Cục Trẻ em đã có công văn gửi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực liên quan đến vụ bé trai bị đánh đập dã man gây bức xúc trong dư luận ở tỉnh này.

Theo bà Nga, vào lúc 22 giờ ngày 4.8, Fanpage Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận nhiều tin nhắn của người dân gửi thông báo về một clip trẻ bị bạo hành được chia sẻ trên mạng, nhưng không rõ thông tin địa chỉ và nhân thân.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, đề nghị xác minh thông tin sự việc.

Sáng ngày 5.8, A05 phản hồi thông tin là đã tiến hành xác minh và bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua trao đổi với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, được biết Công an phường Bình Chuẩn đã tiếp nhận thông tin vụ việc và tạm giữ đối tượng để điều tra sự việc

Song song đó, vào lúc 6 giờ ngày 5.8, Tổng đài 111 nhận được cuộc gọi của bố ruột cháu bé thông báo việc cháu bị bạn trai của mẹ bạo hành và mong muốn Tổng đài can thiệp, hỗ trợ cho trẻ. Tổng đài 111 đã kết nối với Phó Chủ tịch phường Bình Chuẩn. Anh cho biết địa phương đã tạm giữ đối tượng và đang củng cố hồ sơ chuyển lên công an TP.Thuận An để xử lý theo đúng thẩm quyền. Cháu đang ở với mẹ.

Tổng đài cũng kết nối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Thuận An và nhận được báo cáo: địa phương vào cuộc ngay và hướng dẫn mẹ cháu bé cách chăm sóc và theo dõi trẻ (nếu trẻ có biểu hiện bất thường chị cần liên hệ với cán bộ địa phương và Tổng đài 111 để được hỗ trợ kịp thời cho trẻ).

Đề nghị xử lý nghiêm