Bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Làm sao thoát hiểm trên xe khoá cửa?

Chị Hoàng Thị Hương, phụ huynh có con học tại Trường quốc tế Singapore, Hà Nội thừa nhận con gái của mình chưa được cha mẹ dạy các kỹ năng để con đi học bằng xe đưa đón của nhà trường một cách an toàn.

Vụ cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe ở trường quốc tế Gateway đã khiến chị và nhiều phụ huynh bàng hoàng. “Con bé rất nhiều lần bị ngã khi bước lên, xuống ở cửa xe. Tôi cũng chưa chỉ cho cháu kỹ năng bấm còi, hay mở cửa xe ra sao nếu xe bị khoá cửa ở ngoài. Ngày mai, 8.8, tôi sẽ lên gặp nhà trường và đề nghị mở buổi học kỹ năng sống cần thiết cho các con, dạy các con ngồi trên xe an toàn ra sao, phải thắt dây an toàn thế nào, nếu trong trường hợp chỉ còn mình con trên xe, con vẫn có thể bấm còi báo động hay mở cửa như thế nào để thoát hiểm”.

Anh Nguyễn Văn Thọ, kỹ thuật viên, Lexus trung tâm Sài Gòn (Công ty TNHH Toyotsu Samco) cho biết, việc dạy cho con các kỹ năng báo động cho mọi người để có thể thoát hiểm khi xe bị tắt máy, khoá cửa là điều hết sức cần thiết, càng sớm càng tốt. Theo anh Thọ, còi xe hơi vẫn luôn hoạt động, do sử dụng nguồn điện trực tiếp từ ắc quy (Accu), do đó, hãy dạy con cách bấm còi xe hơi, nếu thấy mình trong xe không có ai, hãy lên vô lăng, bấm còi, gây tiếng ồn lớn ra bên ngoài.

Thắt dây an toàn cho trẻ và dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm là điều phụ huynh nên làm

Anh Nguyễn Sơn Anh, kinh doanh thời trang đường Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM, phụ huynh có 2 con nhỏ học THCS cho biết, bản thân rất đau lòng khi theo dõi vụ cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa rước của nhà trường. Không chỉ để nghị dạy trẻ cách thoát hiểm nếu ở trên xe, anh Sơn Anh cũng cho rằng, lưu ý quan trọng không kém mà nhiều phụ huynh còn lơ là, dẫn đến trẻ nhỏ nguy hiểm đó là không cho chúng thắt dây an toàn khi ngồi trên xe hơi. “Khi các cháu được thắt dây an toàn, nếu va chạm có xảy ra, thương vong cũng giảm đi rất nhiều. Tôi đến Úc, dù đều là người lớn, bước lên xe du lịch 40 chỗ thì câu đầu tiên được tài xế nhắc liên tục, đó là “belt, belt, belt” (dây an toàn), anh Sơn Anh nói.