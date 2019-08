Học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Sao không ký nhận đón trả trẻ?

Anh Phạm Văn Nguyên, trú Q.9, TP.HCM từ chối dịch vụ đưa đón con bằng xe của nhà trường cho hai con đang học mầm non một trường tư thục, dù mỗi ngày anh phải bố trí khá nhiều thời gian để đưa đón các con. Nhưng, giống nhiều phụ huynh khác, ngày hôm qua, anh Nguyên đã bàng hoàng khi cháu bé lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường quốc tế Gateway, Hà Nội. “Chở theo trẻ nhỏ trên xe không hề đơn giản, trẻ nhỏ rất hiếu động, chỉ cần lơ là một chút, chúng có thể bị ngã trên xe, hoặc bị cửa kẹp tay và rất nhiều nguy hiểm khác nếu xe đang chạy mà cửa kính lại bị mở. Giám sát rất đông trẻ nhỏ trên một chiếc xe buýt, và chỉ có một cô giáo đi kèm, thì hoàn toàn tôi không yên tâm. Đó là lý do tôi tự chở con tôi đi học, và tôi sẵn sàng làm việc này, dù nó vất vả cho tôi và vợ của mình”, anh Nguyên nói.

Theo anh Nguyên, nếu phụ huynh không thật sự hiểu biết về chất lượng ngôi trường mà con mình đang học cũng như cơ sở vật chất, những chiếc xe buýt đưa đón con mỗi ngày, thì đừng giao con vào tay người khác. “Nhiều trường tư thục, trường quốc tế không có hệ thống xe buýt riêng, họ đi thuê xe hợp đồng bên ngoài. Vậy thì lái xe bao nhiêu tuổi, có lái xe cẩn thận không, có nói tục chửi bậy trên xe không, có nguy cơ sàm sỡ quấy rối con mình trên xe hay không, có ai đảm bảo không. Còn việc không điểm danh cháu nhỏ, để cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe như ở Hà Nội thì quá khủng khiếp, tôi không dám bình luận thêm”, anh Nguyên trao đổi.

Từ chối cho con đi xe buýt trường vì thấy quá 'lôm côm'

Trường quốc tế Gateway sáng nay Trần Cường Chị Đỗ Thị Ngân, 29 tuổi, trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh từ chối cho con dùng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt, dù cho con học một trường mầm non quốc tế ở thành phố này. Không phải cho đến nay, khi vụ học sinh lớp 1 tử vong bị bỏ quên trên xe xảy ra ở Hà Nội, chị mới thấy nhiều trường có vấn đề, mà từ quan sát, chị nhận thấy dịch vụ đưa rước các con bằng xe của trường học quá lôm côm. “Trẻ con hiếu động nghịch ngợm như một đàn gà đàn vịt, nếu cô giáo không thật sự nhanh nhẹn và linh hoạt, rất khó để quán xuyến hết các con. Chưa kể, không hề có một biên bản nào để bố mẹ ký vào khi đưa con cho cô, cô cũng không ký nhận khi nhận đủ số trẻ, mà là có bao nhiêu lùa hết lên xe, rồi lùa xuống có thiếu ai không thì có khi cô cũng quên. Trong trường con tôi học, xe buýt đưa đón học sinh chạy ra chạy vào, dù sân trường rất đông trẻ con đang nô đùa, vậy thì tai nạn xảy ra, đổ lỗi cho ai?”.

Người mẹ đề xuất được ký vào biên bản đưa - đón con mỗi ngày

Chị Hoàng Thị Hương, một phụ huynh có con đang học tại Trường quốc tế Singapore (Hà Nội), 3 năm nay con đi học bằng xe buýt của nhà trường cho biết cả đêm qua chị đã không thể ngủ được vì thương xót cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón trường quốc tế Gateway. “Sáng nay, tôi đã gọi điện tới nhà trường và đề nghị các thầy cô giáo đặc biệt chú ý tới việc đưa đón con trên xe buýt để tránh những câu chuyện đáng tiếc. Tôi cũng đề nghị, cho phụ huynh được ký nhận khi đưa con lên xe, nhận con xuống xe, đồng thời cũng có chữ ký của cô giáo nhận con trên xe (cô monitor), cô giáo chủ nhiệm khi nhận đủ trò từ cô moniter, nếu thấy thiếu vắng ai phải gọi ngay cho phụ huynh, không thể cứ im ỉm”, chị Hương nói.

Phải có chuẩn riêng của xe buýt đưa đón học sinh tới trường

Không chỉ đồng ý với quan điểm, phải có biên bản có chữ ký của phụ huynh, cô monitor, cô chủ nhiệm mỗi ngày đưa đón con tới trường, chị Nguyễn Thị Minh Uyên, hiệu trưởng Trường mầm non Việt Đức (TP.HCM), cho hay dù Trường mầm non Việt Đức không có dịch vụ đưa đón các con bằng xe buýt, nhưng từ câu chuyện bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt, chị nhận thấy một kẽ hở, trong việc quản lý chuyện đưa đón học sinh. Đó là nhiều trường quá chủ quan, không hề có một biên bản, danh sách nào học sinh lên xe, có chữ ký của phụ huynh lúc trao con, cô giáo nhận con, và cô chủ nhiệm lúc nhận đủ học sinh từ cô moniter. “Ngày nào cũng phải ký, từ lúc bố mẹ đưa con lên xe, tới lúc nhận con an toàn. Thầy cô thấy bé nào vắng, cũng sẽ phải hỏi lại ngay phụ huynh”, chị Uyên nói.

Đồng thời, theo chị Uyên, vụ học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt cũng là hồi chuông cảnh báo, chúng ta phải có chuẩn riêng của xe đưa đón học sinh tới trường, không phải xe nào cũng làm xe đi đón học sinh được. “Xe đó, phải có tiêu chuẩn an toàn ra sao, ghế ngồi, kính trên xe thiết kế ra sao để an toàn sơn màu đặc trưng gì, để được ưu tiên trên đường, khi xe dừng đỗ, các phương tiện khác phải cách xa bao nhiêu, để khi các con lên xuống sẽ được an toàn nhất. Điều này không phải chỉ trường học, phụ huynh có thể làm được, mà phải có sự chung sức của các bộ, ban ngành…”,