Học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Bộ GD-ĐT chỉ đạo 'nóng'

Theo đó, Bộ GD-ĐT nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, và yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai ngay việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh tử vong; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Bộ GD- ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.