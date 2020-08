Bộ GD-ĐT Hướng dẫn dành chỉ tiêu cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt sau

Ngày 6.8, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục ĐH, các trường CĐ tuyển sinh ngành giáo dục mầm non về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh 2020 , trong bối cảnh một số thí sinh (TS) diện F1, F2 sẽ phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2, do dịch Covid-19

Cụ thể, Bộ GD-ĐT đề nghị đối với các TS đăng ký xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển để TS nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT, đảm bảo quyền lợi cho các TS chưa tham dự kỳ thi trong các ngày 8 - 10.8.

Với TS đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi, các trường phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các TS chưa tham dự kỳ thi trong các ngày 8 - 10.8 dựa vào các căn cứ sau: tỷ lệ nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển của TS thuộc địa phương so với tổng số NV đăng ký xét tuyển của TS trên cả nước vào trường năm 2020; tỷ lệ TS trúng tuyển của địa phương so với số lượng TS trúng tuyển trên cả nước vào trường năm 2019; tỷ lệ TS trúng tuyển của địa phương so với số lượng NV đăng ký xét tuyển của địa phương vào trường trong năm 2019.