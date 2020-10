Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát cả 5 bộ sách giáo khoa

Sáng 20.10, tại cuộc họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã báo cáo những vấn đề dư luận quan tâm liên quan tới SGK lớp 1.

Ông Độ cho biết Bộ sẽ chỉ đạo nhà xuất bản và tinh thần là sẽ phát hành SGK tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có thêm tài liệu chỉnh sửa, bổ sung, phát miễn phí cho học sinh (HS) đang sử dụng SGK này. Kinh phí do nhà xuất bản cuốn sách này chi trả toàn bộ. Cũng theo ông Độ, một số ngữ liệu phải thay đổi trong sách này nằm ở các bài học ở nửa cuối của sách, nên hiện tại không ảnh hưởng quá nhiều đến việc dạy và học.

Ông Độ còn cho rằng vai trò của giáo viên (GV) rất quan trọng, được quyền chủ động trong xây dựng bài học, nên không phải dạy theo hoàn toàn SGK. Những ngữ liệu nào mà GV thấy không phù hợp với HS của mình thì có thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp hơn.

Tuy nhiên, ông Độ cũng cho rằng Bộ biết thông tin về SGK tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều hơi chậm so với phản ánh của báo chí vì trước đó Bộ có đi kiểm tra, dự giờ một loạt các địa phương thì thấy không có GV nào ý kiến gì về bất cập trong chương trình hay SGK, do vậy Bộ cũng cảm ơn báo chí đã phản ánh điều này.

Ông Độ cũng chia sẻ những khó khăn khách quan do dịch Covid-19 mà việc thay SGK lớp 1 năm nay gặp phải khiến cho việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, GV… bị chậm hơn so với kế hoạch đề ra; dịch bệnh cũng khiến trẻ mầm non 5 tuổi năm nay hầu như không được đến trường trong học kỳ 2, khiến các em chưa được chuẩn bị tốt trước khi vào lớp 1. Bên cạnh đó, năm nay ngày khai giảng trùng với ngày tựu trường khiến HS lớp 1 không còn 2 tuần làm quen như trước, nên cũng bỡ ngỡ khi vào chương trình. “Bộ sẽ lắng nghe ý kiến góp ý của các thầy cô, nhà trường và dự kiến sẽ điều chỉnh thời gian tựu trường với HS lớp 1, có ít nhất 2 tuần để các em làm quen với môi trường mới”, ông Độ nói.