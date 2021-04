Các trường không tăng học phí năm học tới

Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các đợt thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương thời gian vừa qua, Bộ đã lấy ý kiến các bộ, ngành, các địa phương về dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên học phí của năm 2021 - 2022.

Từ năm học 2022 - 2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế để từng bước thực hiện lộ trình…

Chia sẻ với báo chí, đại diện Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT, cho biết Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đã quy định rõ khung, mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục.

Các trường ĐH công lập tự chủ thì thực hiện theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt cho từng trường. Với trường mầm non, trường phổ thông công lập , Chính phủ chỉ quy định khung học phí, còn mức thu học phí cụ thể từng năm do HĐND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực phù hợp với điều kiện thực tế của các vùng miền của địa phương và mức tăng học phí hằng năm căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng do nhà nước công bố. Các trường ngoài công lập (dân lập, tư thục) thì được tự chủ quyết định mức thu học phí trên cơ sở đảm bảo các điều kiện chất lượng đào tạo. Nhà nước không quy định khung, mức trần học phí với loại hình trường này.