Các trường THPT ở TP.HCM đón học sinh đi học lại từ 9.3

Nhiều địa phương cho HS từ THCS trở xuống nghỉ học đến hết 15.3 Nhiều địa phương vừa thông báo cho trẻ mầm non và HS tiểu học, THCS nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 đến hết ngày 15.3. Phía bắc có các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Lào Cai… Tỉnh Sơn La cho phép HS các cấp từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ đến ngày 17.3. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng ý theo đề nghị của Sở GD-ĐT tỉnh này từ 9.3, HS cấp THCS sẽ đi học trở lại; từ 16.3 cho HS cấp mầm non và tiểu học. Như vậy, đến 16.3, tất cả các cấp học ở Thanh Hóa sẽ trở lại học bình thường. Ngày 6.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Phú Yên, An Giang ban hành thông báo về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học đến hết ngày 15.3 để phòng, chống Covid-19. Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho HS mầm non, tiểu học và các lớp 6, 7, 8 nghỉ học đến hết 14.3, đi học trở lại từ 16.3. Riêng HS từ lớp 9 trở lên đi học bình thường. Nhóm PV