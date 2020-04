Cảnh báo nguy cơ trẻ em bị lạm dụng khi học trực tuyến

Chia sẻ với Thanh Niên, chị H.L, một phụ huynh có con học tại một trường THCS ở Q.Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết cách đây 1 tuần, khi con chị học trực tuyến, chị vô tình thấy trong điện thoại của con gái một tin nhắn có nội dung dụ dỗ tham gia cuộc thi người đẹp dành cho lứa tuổi từ 12 - 15.

Tin nhắn có đoạn: “Để tham gia trước tiên em phải chụp cho chị 4 tấm hình (1 tấm chính diện toàn thân mặt trước, 1 tấm chính diện toàn thân mặt sau, 2 tấm 2 mặt nghiêng 2 bên). 4 tấm hình này không tham gia thi và yêu cầu khi chụp không được mặc gì cả, do chị đích thân kiểm tra sẹo. Kiểm tra sẹo xong chị sẽ quyết định em mặc trang phục gì để thi thể hình”.

Bà Hải lưu ý các bậc cha mẹ phải thường xuyên theo dõi con mình, phải biết các con vào những trang gì, thường xuyên trò chuyện với con để biết con thích chương trình gì để hỗ trợ con một cách tốt nhất, chia sẻ những gì trẻ thấy lo sợ hoặc thấy không an toàn. Khi cần hỗ trợ, tư vấn trẻ em và phụ huynh có thể liên hệ số máy 111 - Tổng đài Bảo vệ trẻ em quốc gia.

Chị H.L kể: “Đọc xong tôi rụng rời chân tay, hỏi thì cháu nói đang học trực tuyến bỗng có người nhắn tin. Tôi lấy máy của cháu nhắn lại hỏi về cuộc thi thì “người lạ” nói cuộc thi do một tập đoàn lớn của Hàn Quốc phối hợp với công ty truyền thông có tên Plaza Media tổ chức. May mình phát hiện kịp thời, nếu không chưa biết chuyện gì xảy ra”.

Bà Nguyễn Thuận Hải, Tổng đài trưởng Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho hay trước đây đã có rất nhiều trường hợp trẻ em bị quấy rối và xâm hại trên môi trường mạng. Nhiều trường hợp tổng đài đã can thiệp và hỗ trợ.

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều trường học trên cả nước đã triển khai dạy học trực tuyên và phần mềm miễn phí trên mạng. Lợi dụng điều này, hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng tăng bất thường. Tổng đài tiếp nhận được một số trường hợp phụ huynh gọi báo và chúng tôi cũng đều có những hỗ trợ nhất định. Đồng thời, những trường hợp này chúng tôi đều gửi thông tin cho Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT)”, bà Hải cho biết.

Theo bà Hải, hiện nay, phần lớn học sinh các trường đang sử dụng những phần mềm như Zoom hay phần mềm có chức năng bảo vệ an toàn cao hơn như Google Classroom. Tuy nhiên, khi học sinh sử dụng internet để học vẫn có những trang web lạ hiện lên.

Cục Trẻ em cũng đã gửi thông tin cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục An ninh mạng (Bộ TT-TT) đề nghị vào cuộc xác minh thông tin hiện tượng báo chí nêu khi học sinh học trực tuyến, xử lý những trường hợp vi phạm, nếu nghiêm trọng cơ quan điều tra có thể xử lý hình sự.