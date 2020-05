Cây đổ đè chết học sinh: Nỗi lo an toàn trường học

Thủ tướng chỉ thị tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em Bộ GD-ĐT: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các cây nguy hiểm Ngày 26.5, Thủ tướng đã ra Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em (TE) và bảo vệ TE. Theo đó, Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TE, thường xuyên rà soát, kiến nghị, hoàn thiện chính sách, pháp luật về TE; tăng cường thanh tra, kiểm tra các quy định pháp luật về TE. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc TE khi có hành vi vi phạm pháp luật về TE, nhất là các hành vi xâm hại TE, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền TE đều phải xử lý nghiêm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với TE có hoàn cảnh đặc biệt; triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích TE, giảm tình trạng TE tử vong do đuối nước. Đối với Bộ GD-ĐT, Thủ tướng yêu cầu giáo dục lối sống văn hóa , đạo đức cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục TE trong trường học; phổ biến, tuyên truyền về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá; phòng ngừa và xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn, thương tích TE trong trường học.

GD-ĐT TP.HCM, các sở GD-ĐT trong toàn quốc cần chỉ đạo ngay các nhà trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn, tiến hành việc kiểm tra, kiểm kê và cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS, giáo viên. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn, các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho HS sinh viên. Chiều ngày 26.5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị Sở