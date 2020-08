Chăm sóc, vệ sinh cho trẻ mầm non theo nhóm nhỏ để phòng dịch Covid-19

Cụ thể, Sở chỉ đạo phòng giáo dục các quận, huyện phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng dịch Covid-19 phù hợp với tình hình diễn biến tại địa phương.

Tiếp tục thống kê, rà soát cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và trẻ có đi qua vùng dịch hoặc có tiếp xúc với người thân, bạn bè từ vùng dịch về. Tiếp tục triển khai, kiểm tra thực hiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với cơ sở giáo dục mầm non trong phòng, chống dịch.

Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện khai báo y tế , cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi... trên điện thoại di động để theo dõi, cập nhật thông tin dịch bệnh.

Còn đối với các cơ sở giáo dục mầm non, Sở yêu cầu các trường giới thiệu, chia sẻ các mô hình, giải pháp tốt trong chăm sóc giáo dục, phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi hằng ngày, hằng tuần… theo định kỳ.

Các trường đồng thời phải đẩy mạnh giáo dục trẻ thói quen, kỹ năng vệ sinh chăm sóc như rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; đánh răng, súc miệng bằng nước muối… Duy trì đo thân nhiệt, rửa tay cho trẻ khi các em đến trường. Mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng, dụng dịch phòng, chống dịch Covid-19 phải đảm bảo chất lượng, hạn sử dụng...

Hiện các cấp học ở TP.HCM từ bậc tiểu học đến THPT đã kết thúc năm học từ ngày 15.7, học sinh trong giai đoạn nghỉ hè. Riêng bậc mầm non, hầu hết các trường và nhóm trẻ đang tổ chức hoạt động hè , giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh từ ngày 16.7 đến ngày 21.8. Hiện toàn thành phố có hơn 170.000 học sinh mầm non đang học hè nên các trường phải tăng cường phòng dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ.