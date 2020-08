Phòng GD-ĐT các quận, huyện có quyền quyết định cho học sinh nghỉ học?

Trước thông tin Phòng GD-ĐT quận 7, 8 và Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra văn bản yêu cầu các trường mầm non công lập, ngoài công lập, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tạm ngưng nhận giữ trẻ để phòng bệnh Covid-19, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM, cho rằng các phòng có “hơi nóng vội” khi ra quyết định cho học sinh nghỉ học.

Chỉ có UBND thành phố mới được quyết định

“Hôm qua chúng tôi đã làm việc với trưởng phòng các quận này. Nói chung các thầy, cô cũng lo lắng trước tình hình mới của dịch bệnh, nhưng ở cấp phòng giáo dục thì không có quyền quyết định việc này. Tôi cũng rất thông cảm với các thầy cô và đã yêu cầu các phòng thu hồi văn bản”, bà Lương Thị Hồng Điệp nói.

Theo bà Điệp, tất cả các quyết định liên quan đến việc học sinh nghỉ học , hay các trường tạm ngưng hoạt động đều tác động, ảnh hưởng đến rất nhiều người nên Sở GD-ĐT TP.HCM phải cân nhắc rất kỹ để tham mưu cho UBND TP.HCM. Chỉ UBND thành phố mới có quyền ra quyết định, sau đó hướng dẫn, chỉ đạo Sở GD-ĐT và các Ban chỉ đạo quận, huyện thực hiện.

Từ chỉ đạo của UBND thành phố, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn các phòng giáo dục thực hiện. Lúc đó, phòng giáo dục mới dựa trên văn bản của Sở và hướng dẫn từ UBND quận để triển khai đến các trường.

“Vì mỗi quyết định nghỉ học, hay tạm đóng cửa trường học liên quan đến rất nhiều đối tượng. Dù đang thời gian nghỉ hè nhưng số lượng học sinh mầm non đi học rất lớn, nhiều gia đình họ vẫn phải mưu sinh và có nhu cầu gửi con nên không thể dễ dàng đưa ra bất kỳ quyết định nào”, bà Điệp cho biết thêm.

Hiện Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn hướng dẫn các trường thực hiện các biện pháp phòng bệnh , đảm bảo an toàn trong môi trường trường học, từ việc đo thân nhiệt, vệ sinh, khai báo y tế , đeo khẩu trang…

Trước đó, trong ngày 30.7, nhiều trường mầm non ở quận 7 nhận được thông báo về việc ngưng nhận giữ trẻ mầm non từ ngày 3.8 từ phía phòng giáo dục. Sau đó, trong ngày 31.7, quận 8 và quận Bình Thạnh cũng ra văn bản tương tự, yêu cầu các trường mầm non, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tạm ngưng nhận giữa trẻ từ ngày 1.8.

Tuy nhiên, sau đó các văn bản này đều đã được các phòng giáo dục thu hồi lại.

Hiện các cấp học ở TP.HCM từ bậc tiểu học đến THPT đã kết thúc năm học từ ngày 15.7, học sinh đang trong giai đoạn nghỉ hè. Riêng bậc mầm non, hầu hết các trường và nhóm trẻ đang tổ chức hoạt động hè, giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh từ ngày 16.7 đến ngày 21.8.

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp hiện toàn thành phố có hơn 170.000 học sinh mầm non đang học hè.