Chấm thi THPT quốc gia: Điểm môn văn không cao do thí sinh thiếu nhiệt tình, xúc cảm khi làm bài

Thứ nhất, do thí sinh thiếu nhiệt tình, mất xúc cảm khi làm bài. Ở đây có 2 lý do chính. Trước hết, đề thi THPT quốc gia môn văn năm nay khá đơn điệu về cấu tạo,thí sinh cảm thấy quá quen thuộc đến mức dường như cảm thấy nhàm chám. Nên trong quá trình làm bài, thí sinh thiếu hứng khởi, mất thích thú, nhất là những thí sinh thích cái mới, thích mạo hiểm, bất ngờ.

Thứ hai, về phía giám khảo cũng có nhiều nguyên do. Mẫu đề thi, đề tài quá quen thì yêu cầu của người chấm cũng sẽ cao hơn. Mà phần đọc hiểu văn bản thơ của đề thi vừa qua thì không có gì mới, và viết đoạn văn 200 chữ bàn về “sức mạnh ý chí của con người” lại cũng quá quen thuộc. Nếu so sánh “quan niệm” chấm của giám khảo bây giờ và trước đây khi mẫu đề thi này mới áp dụng, ta sẽ thấy giám khảo bây giờ “khó tính” hơn nhiều, và cách cho điểm phần nào cũng “keo”hơn. Vả lại, phải chăng năm nay giám khảo “nhát tay” hơn khi cho thí sinh điểm cao do một phần việc chấm thi môn văn được “quan tâm đặc biệt” hơn các năm trước. Việc chấm thanh tra 5 % bài chấm, việc chấm thanh tra các bài điểm cao các bài làm trong kỳ thi THPT quôc gia năm nay…, đã khiến đa số giám khảo cho điểm ở ngưỡng an toàn…