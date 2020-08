Chấm thi tốt nghiệp THPT: Xuất hiện những tình huống 'đặc biệt'

Hướng dẫn chấm rõ ràng nên giảm tải xử lý vướng mắc Nhiều giám khảo đều đánh giá hướng dẫn chấm năm nay tường minh, dễ vận dụng, nên khi chấm chung và thảo luận đi đến thống nhất không bị mất nhiều thời gian để giải đáp các vướng mắc, trước khi chấm chính thức. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng ban Chấm thi tự luận của Hà Nội, cho biết: “Sau khi chấm chung 10 bài, lãnh đạo ban chấm thi cũng không nhận được phản ánh việc chấm chung có vướng mắc gì, việc chấm thi nhìn chung rất thuận lợi”. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, Trưởng ban Chấm thi tự luận của Quảng Ninh, cũng khẳng định do hướng dẫn chấm và biểu điểm năm nay rõ ràng nên ban lãnh đạo chấm tự luận không phải vất vả xử lý những vấn đề khúc mắc trong quá trình chấm. Nếu như mọi năm, khi chấm chung và cả chấm chính thức còn có hiện tượng chấm chưa đều tay, “run tay” của giám khảo vì sợ sai so với hướng dẫn chấm, thì năm nay chưa gặp phải vấn đề này. Ông Sơn cũng cho hay chất lượng bài làm môn ngữ văn cho thấy phổ điểm sẽ không bị quá lệch về phía nào. Cụ thể, phổ điểm khi chấm chung 10 bài thi có mức từ 3,5 - 7 điểm. Tại TP.HCM, đa số giám khảo chấm đều tay môn ngữ văn nên lệch điểm giữa hai vòng chấm không nhiều. Một phần là do hướng dẫn chấm cũng rõ ràng chi tiết. “Điểm số phản ánh sự phân loại TS rất rõ, có phòng thi nhiều bó bài nhiều điểm dưới 5. Song có nhiều phòng điểm tương đối cao, điểm 7, 8 khá nhiều. Hiện chưa thấy bài bị điểm liệt, dưới 1 điểm”, một giám khảo cho biết. Tuyết Mai - Hậu Nguyên