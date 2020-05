Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường tốp đầu ít thay đổi

Theo đề xuất thì hầu hết các trường THPT thuộc tốp đầu như Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Trưng Vương (Q.1), Lê Quý Đôn (Q.3)… gần như giữ nguyên chỉ tiêu so với mùa tuyển sinh trước.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho hay trường đề xuất với Sở ổn định chỉ tiêu như những năm trước bởi số phòng học không thay đổi. Hằng năm, chỉ tiêu lớp 10 của trường này là 645 HS biên chế cho 15 lớp 10, trong đó có 2 lớp theo học chương trình tiếng Pháp.

Tương tự, ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3), thông tin nhà trường đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 là 16 lớp 10 với khoảng 480 HS và chờ phê duyệt của Sở GD-ĐT. Còn lãnh đạo Trường THPT Trưng Vương cũng nói đã đề xuất chỉ tiêu năm học mới bằng năm học 2019 - 2020 là 15 lớp 10, với 675 HS.

Đáng lưu ý nhất ở nhóm các trường tốp đầu là sự thay đổi dự kiến sẽ xảy ra ở Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1). Theo bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng nhà trường, mọi năm trường tuyển 15 lớp 10 với 675 HS nhưng năm nay do đang tiến hành sửa chữa nên số phòng học bị ảnh hưởng, do vậy phải cắt giảm chỉ tiêu. Trường đã đề xuất chỉ tiêu năm học 2020 - 2021 là 13 lớp 10, giảm 2 lớp so với năm học trước.