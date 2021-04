Chính thức đưa vào vận hành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh tỉnh Quảng Nam

Trung tâm điều hành giáo dục thông minh (IOC Edu), có chức năng cung cấp các thống kê, báo cáo, tra cứu hồ sơ, đồng bộ dữ liệu bằng công cụ thông minh, trực tuyến. Giám sát, đưa ra các cảnh báo đa chiều thông minh; hỗ trợ công tác quản lý, điều hành; tự động đồng bộ cơ sở dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GD-ĐT, kết nối liên thông với Trung tâm điều hành thông minh IOC Quảng Nam.

Ngoài ra, IOC Edu còn quản lý gửi thông báo đến các cấp đơn vị của ngành giáo dục Quảng Nam, tạo hệ sinh thái trực tuyến phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại buổi khai trương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Giáo dục thông minh” hay “giáo dục 4.0” đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến nền giáo dục Việt Nam nói chung, cơ cở sở giáo dục nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo ông Quốc, xu hướng sử dụng mô hình điều hành giáo dục thông minh là một trong những xu hướng tất yếu của các Sở GD-ĐT trên cả nước. Việc đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình chuyển đổi số trong ngành GD-ĐT Quảng Nam nói riêng và quá trình phát triển chính quyền số của tỉnh Quảng Nam nói chung.

“Trung tâm điều hành thông minh sẽ là nền tảng, cơ sở cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Trong đó, bắt đầu từ việc phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo triển khai, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý… Tôi tin rằng, việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh là một bước chuyển lớn đối với ngành GD-ĐT của tỉnh Quảng Nam”, ông Quốc nhấn mạnh.

Để Trung tâm điều hành giáo dục thông minh đưa vào vận hành đạt được những mục tiêu, ý nghĩa quan trọng ông Hà Thanh Quốc cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc (kể cả cấp mầm non) triển khai sử dụng phần mền quản lý trường học, thường xuyên cập nhật dữ liệu, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục trên địa bản tỉnh phải thực hiện kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với IOC Edu của Sở GD-ĐT Quảng Nam. Triển khai tập huấn cho các đơn vị sử dụng, khai thác chức năng của IOC Edu...