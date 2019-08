Chuẩn bị 'xóa sổ' giáo viên trình độ trung cấp

Sẽ giải thể các trường trung cấp

Luật Giáo dục quy định từ tháng 7.2020 chuẩn trình độ đào tạo giáo viên (GV) mầm non là CĐ sư phạm, GV tiểu học và THCS là cử nhân thuộc ngành đào tạo GV. Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm đang được Bộ GD-ĐT dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới, cũng đặt mục tiêu giải thể các trường trung cấp sư phạm và không tổ chức đào tạo GV ở các trường trung cấp chuyên nghiệp khác trong giai đoạn 2021 - 2025. Các trường CĐ đa ngành có chương trình đào tạo GV cũng phải xây dựng lộ trình chấm dứt đào tạo GV trước năm 2025.

Trong năm 2019 - 2020, các trường trung cấp và CĐ có đào tạo ngành sư phạm (chủ yếu là sư phạm mầm non) vẫn được Bộ cấp chỉ tiêu nên vẫn tuyển sinh bình thường.

Tuy nhiên, trước quy định mới này, lãnh đạo các trường rất băn khoăn và trăn trở vì đối với GV mầm non , bậc CĐ có thể sẽ không thu hút được người học bằng bậc trung cấp... Nhiều trường cao đẳng lại không đủ, phải tuyển bổ sung như các Trường Sư phạm T.Ư TP.HCM (70 chỉ tiêu), Sư phạm Gia Lai (65 chỉ tiêu), Sư phạm Đắk Lắk (60 chỉ tiêu)...

Giáo viên tự học nâng cao

Đại diện các trường mầm non cho biết, trong những năm qua, nguồn tuyển GV đa số từ trình độ trung cấp. Bà Hồ Thị Xuân Đào, Hiệu trưởng Trường mầm non Rạng Đông (Q.Tân Phú), thông tin: “Trước quy định mới này, trường sẽ thực hiện chuyển đổi từ từ để đảm bảo yêu cầu. Thực ra trong 5 năm qua trường cũng đã có lộ trình chuẩn hóa đội ngũ GV để trở thành trường chuẩn quốc gia. Theo đó, đội ngũ cán bộ quản lý và nhiều GV được học nâng cao lên trình độ CĐ, ĐH. Trường chủ động liên hệ với các trường ĐH sư phạm để giúp GV đăng ký các khóa liên thông, đồng thời tạo điều kiện về thời gian để các cô giáo đi học”.

Các GV tại Trường mầm non Việt Mỹ (Q.Tân Phú) cũng được trường khuyến khích học nâng cao và được hỗ trợ thời gian cùng một phần kinh phí. Bà Trần Thị Cẩm Loan, Hiệu trưởng trường này, nhận định: “Việc nâng cao trình độ là rất cần thiết, vì bậc CĐ có thời gian đào tạo lâu hơn, chương trình học sẽ bài bản và chuyên sâu hơn. Theo tôi được biết, một số trường mầm non công lập hiện đã không còn nhận GV tốt nghiệp trung cấp”.

Trước tình hình này, các trường có đào tạo trung cấp sư phạm mầm non cũng phải chuyển hướng. Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM đã dừng tuyển GV mầm non bậc trung cấp 2 năm nay, khi luật Giáo dục đang còn là dự thảo. Thay vào đó, trường tăng chỉ tiêu sư phạm mầm non bậc CĐ. Trường trung cấp Bách khoa TP.HCM sẽ chuyển sang đào tạo ngành nghề khác hoặc sẽ đào tạo bồi dưỡng GV ngắn hạn. Đối với Trường CĐ Bách Việt, tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng, cho biết trường đã có kế hoạch làm hồ sơ mở ngành sư phạm mầm non bậc CĐ.