Chuyển lớp học ra ngoài trời để học sinh được đến trường dù Covid-19

Sau nhiều tháng học trực tuyến , các học sinh của trường tư thục High Mowing ở thị trấn Wilton của bang New Hampshire đã có thể quay lại lớp học bất chấp dịch Covid-19

Nhà trường sắp xếp lại khuôn viên 121 ha để dựng khung, lợp lều cho các lớp học ngoài trời. Cô Monica Vegelj, giáo viên lớp 5, cho hay: “Các em rất vui vì có thể đến lớp sau thời gian dài nghỉ học vì Covid-19. Chúng không hề than phiền khi phải đeo khẩu trang toàn thời gian, cũng không than lạnh lẽo”, dù nhiệt độ ngoài trời khoảng 15 độ C khi trời vào thu.