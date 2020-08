Có bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Quảng Nam?

Ngày 21.8, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết đã hoàn thành việc chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 1) năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Quốc, sau khi hoàn thành việc chấm thi, Sở đã tiến hành kiểm tra, thẩm định lại mọi thứ. Đến sáng hôm qua (20.8) đã đưa toàn bộ điểm thi các môn, lên hệ thống điểm của Bộ GD-ĐT.

Cũng theo ông Quốc, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 1), Quảng Nam có hơn 7.500 TS dự thi, chiếm 43,65 % trong tổng số TS toàn tỉnh dự thi. Để hoàn tất việc chấm thi, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã huy động 15 ban làm phách bài thi tự luận, 115 ban chấm thi tự luận, 20 ban chấm thi trắc nghiệm và 7 tổ chấm kiểm tra.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Nam đợt 1 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, tổng số bài thi môn ngữ văn là 7.187 bài, môn toán là 7.269 bài thi, môn ngoại ngữ là 6.924 bài thi… Qua thống kê sơ bộ, có 2 bài thi môn ngữ văn đạt được mức điểm 9. Đây cũng là mức điểm cao nhất đối với môn tự luận mà TS tỉnh này đạt được.

Ông Quốc cho rằng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2) năm nay, Quảng Nam có hơn 9.200 TS dự thi. Hiện nay, UBND tỉnh đã có công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Giao Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Đồng thời, chỉ đạo các trường THPT làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho các em học sinh để tập trung ôn tập thi đợt 2 đạt kết quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra tại Quảng Nam trong bối cảnh rất đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho TS và cán bộ làm công tác thi, kỳ thi ở Quảng Nam chỉ tổ chức tại 12 địa phương (thi đợt 1), gồm: TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Tiên Phước, H.Bắc Trà My, H.Nam Trà My, H.Hiệp Đức, H.Phước Sơn, H.Đông Giang, H.Nam Giang, H.Tây Giang, H.Nông Sơn và H.Núi Thành.

Còn 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: TP.Hội An, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc, H.Duy Xuyên, H.Quế Sơn và H.Thăng Bình sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2), diễn ra vào ngày 29 - 31.8 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.