Có đủ thời gian để dạy, học bù do bão lũ?

Giảng dạy lối sống bền vững trước thiên tai, thảm họa

Quan trọng hơn cả, mỗi giáo viên, nhà trường và gia đình phải giảng dạy cho các HS lối sống bền vững, thân thiện với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chẳng hạn đơn giản nhất, là thói quen biết tiết kiệm điện, nước, tăng cường đạp xe để bớt khí thải, trồng thật nhiều cây xanh để trái đất xanh hơn.

Một giáo viên tại Quảng Ninh cho biết hiện nay ngoài bão gió là thiên tai, con người cũng đối mặt với chính những “nhân tai” do khai thác quá mức than đá, tàn phá rừng để xây dựng công trình, do đó mưa lũ, sạt lở gây hậu quả ngày càng thảm khốc hơn... do đó mỗi giáo viên cần giảng dạy cho các em ý thức sống bền vững, biết tiết kiệm tài nguyên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ cây xanh...

Thầy Phạm Lê Thanh, giáo viên hóa học Trường THPT Tân Phú, TP.HCM, cho rằng trong các bài học, thầy giáo dục ý thức HS về bảo vệ môi trường , chủ động chống biến đổi khí hậu toàn cầu, tham gia nghiên cứu giải pháp để tìm nguồn nguyên nhiên liệu mới xanh và sạch, thân thiện môi trường thay thế cho nhiên liệu hóa thạch dần cạn kiệt và phát thải CO2 ra môi trường... Thầy chỉ ra cho trò, chính những điều trên làm cho hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đang dần nguy hiểm, bão lũ xảy ra liên tục, thiên tai đe dọa sự sống của loài người trên trái đất ...

Thúy Hằng