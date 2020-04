'Cô giáo già' viết thư động viên học trò chống virus lười trong mùa dịch Covid-19

"Cô giáo già" vượt qua chính mình khi dạy online

Không chỉ động viên cho học sinh của mình đang theo học tai Trường THCS-THPT Đức Trí (Q.7, TP.HCM) mà những lời tâm sự trong bức thư của "cô giáo già" Vũ Thị Nga đang lan tỏa động lực cho giáo viên và học sinh ở nhiều trường học khác trong những ngày thực hiện dạy và học trực tuyến. Bức thư của cô Nga được đăng tải trên Fanpage của Trường THCS-THPT Đức Trí.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, trải qua thời gian cùng học trò thực hiện những tiết học online, cô Vũ Thị Nga, tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THCS-THPT Đức Trí, nhận ra rằng “virus corona đem đến nhiều cuộc chiến và bài học quý giá”, bởi cô tự nhận mình là “cô giáo già” phải vượt qua chính mình để tổ chức tiết học áp dụng công nghệ thông tin (CNTT), một thách thức không nhỏ của giáo viên lớn tuổi nói chung.

“Cô giáo già” Vũ Thị Nga cho biết bức thư gửi học trò được viết trong một đêm khuya khi thiết kế bài giảng cho học sinh với những lời tâm sự ghi lại:

“1 giờ sáng, cơ thể tuổi 60 nhắc nhủ đi ngủ, nhưng phần ghi âm bài giảng tiếng chưa thật mượt, tôi tiếp tục 'lọc thêm nghe cho nó chill'. Giờ này những ai đang say ngủ, những ai còn thức? Văn phòng thường trực, bệnh viện dã chiến, khu cách ly, sân bay, ga tàu - nơi tuyến đầu chống dịch chắc chắn có những người không thể ngủ và không muốn ngủ”.

Và cô Nga không ngần ngại chia sẻ, để có những bài giảng trực tuyến, cô đã có sự hỗ trợ từ người thân, người trẻ rành về CNTT rằng: “Không muốn ngủ, cũng như đứa con trai của tôi, chắc chắn đang uống cà phê, ngồi đợi ở phòng bên cạnh. Đêm nay, tôi không thức một mình, con trai sẵn sàng cùng tôi trong cuộc chiến 'thích nghi với dạy học online"'.

Chợt thấy thương những đồng nghiệp già, không phải ai cũng có con cái ở bên để hỗ trợ kỹ thuật, lên internet giống như vào mê cung Longleat Hedge với người già vậy. Còn biết bao em giáo viên trẻ làm shipper, bán hàng online để ổn định cuộc sống mùa dịch. Nhưng khi đã ngồi vào bàn làm việc, thầy cô quên hết tất thảy khó nhọc, chỉ một niềm tha thiết đưa bài giảng hay nhất, hấp dẫn, dễ hiểu nhất đến học trò. "Đêm nay, có nhiều đồng nghiệp thân yêu của tôi cũng chiến đấu. Không chỉ là chống đại dịch, virus corona đem đến nhiều cuộc chiến và bài học quý giá. Cuộc chiến vật lộn với mưu sinh của hầu hết mọi cá nhân khi đại dịch đảo lộn, ngưng trệ kinh tế. Cuộc chiến giữa cái rất con người - ích kỷ cá nhân với cái cao cả - trách nhiệm cộng đồng”.

Kêu gọi học trò chiến đấu chống lại virus lười biếng

Và bức thư tiếp tục là những dòng tâm sự với “học sinh của tôi, những đứa trẻ được ủ ấp an toàn trong vòng tay gia đình” rằng: “Chúng ta đang phải chiến đấu với điều gì? VỚI BỆNH LƯỜI. Lười có thể coi là dạng virus cơ hội, ẩn tàng kín đáo và bền bỉ trong mỗi người. Càng rảnh rỗi thì 'virus lười' càng lây lan. Nếu bây giờ tôi gọi bọn trẻ tới trước mặt và hỏi: 'Đến bao giờ con mới chống lại con virus lười to tướng trong con?' Bao nhiêu đứa trẻ sẽ dõng dạc cho tôi câu trả lời nhỉ? Không ai mong muốn và chắc chắn nhân loại đủ tiến bộ để không cho một đại dịch như thế này xảy ra nữa. Vậy bao giờ các con có dịp để đặt trong thế phải quyết liệt chống lười? Đợi đến khi các con đi làm việc, deadline cận kề ngày đêm, hoặc là cuối tháng có lương hoặc là nhận được 'thư cám ơn' và lời tạm biệt, 'never see you again' của sếp. Ồ, chúng ta không ai mong muốn các con rơi vào hoàn cảnh đó”.

“Hãy thay đổi từ bây giờ các con ạ. Sáng mai thức dậy, cô mong các con ngoan ngoãn ngồi vào ghế học bài online một cách nghiêm túc, với sách vở bút mực kề bên, với quyết tâm không để 'virus lười' bùng phát, lây lan, gặm nhấm tuổi thanh xuân của các con. Một con 'virus lười' bùng phát trong mỗi học trò chính là một viên đạn bắn vào nỗ lực cứu lấy sự học trong đại dịch mà thầy cô và cả bố mẹ các con đang là những chiến sĩ hăng hái bảo vệ. Con hỏi vì sao bố mẹ cũng bị tổn thương khi tham gia cuộc chiến này à? Chẳng ông bố bà mẹ nào yên tâm đi làm khi con cái họ nằm lười ở nhà không chịu học. Một vài lần nhắc nhở không nghe, họ có thể mệt mỏi không nói nhưng sự buồn bực mà các con mang lại chính là yếu tố thúc đẩy stress đổ ập lên đôi vai trĩu nặng của bố mẹ. Ôi, bố mẹ các con cũng cần niềm vui để chiến đấu với bao điều mệt mỏi lo toan khác trong mùa dịch này cơ mà! Thay vì bắn những viên đạn kinh khủng, hãy cho nhau nụ cười và cùng nhau tiến bộ hơn.

Cuộc chiến chống Covid-19 là lúc để chúng ta nhận rõ vị trí của mình trong xã hội. Tất cả mọi người nói chung có hai lựa chọn: làm công cụ để virus lây lan nhanh hơn hoặc là lá chắn chống virus. Chúng ta sẽ làm lá chắn để những người nơi tuyến đầu chống dịch được an tâm, thuận lợi hơn mà nghiên cứu, chế tạo thuốc men, điều trị, ổn định xã hội. Với các em học sinh, hãy biến 'nguy' thành 'cơ', nhân dịp này - dịp thấy được 'con virus lười to tướng' trong mình, ta quyết tâm chiến đấu với nó. Ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân làm nên sức mạnh cho cộng đồng”.

Cuối bức thư, “cô giáo già” không quên nhắn nhủ: “Học đi nhé - nhiệm vụ chính yếu! Năng chuyện trò, chia sẻ với người thân - điều không thể thiếu! Thể thao, giải trí lành mạnh, ở yên khi Tổ quốc cần! Cô là bà giáo già 60 tuổi, cô đã biết thích nghi với những từ ngữ tuổi teen, biết bắt trend, biết 4.0 là gì?. Học trò có thể nói rằng 'cô trẻ quá', nhưng với cô, đó là vì cô đang chiến đấu - như một chiến binh, để cuộc sống này tốt đẹp hơn. Trong cuộc chiến này, cô mong các con cũng là những chiến binh như thế! Hẹn gặp nhau ở giờ học online ngày mai, các chiến binh của cô nhé!"