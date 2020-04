Cô giáo làm mũ bảo hộ tặng những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

Phát huy sở trường của các giáo viên mầm non là làm các món đồ thủ công, cô Thủy và các đồng nghiệp của mình tham khảo clip hướng dẫn làm mũ bảo hộ của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) và sáng tạo theo cách của mình.

Theo đó, mũ bảo hiểm do các cô tự làm sẽ không lộ đinh bấm ra ngoài và được lót 1 lớp đệm, vừa thấm hút mồ hôi tốt, lại tránh làm đau đầu khi đội. Vì mũ bảo hộ sẽ dành tặng thêm cho các lực lượng quân đội, công an nên các cô làm lớp viền vàng hoặc xanh, cùng màu với quân phục. Mũ cũng có dây thun co giãn để các lực lượng dễ bọc bên ngoài mũ ngành…