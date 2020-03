Phòng dịch Covid-19: Một trường học may hơn 20.000 khẩu trang tặng các bệnh viện

Ngày 28.3, GS-TSKH Dương Quý Sỹ, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Lâm Đồng, cho biết đến nay có hơn 20.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn do nhà trường sản xuất được gởi tặng cho 30 đơn vị, cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh để góp phần phòng dịch Covid-19.

Cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Y tế tự sản xuất khẩu trang kháng khuẩn để tặng các bệnh viện Lâm Viên

Theo ông Sỹ, trước tình hình thị trường khan hiếm khẩu trang, ông đã nghiên cứu, sản xuất khẩu trang y tế chuyên dụng đặc biệt dày 7 lớp và hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên của trường cùng làm. Khẩu trang được tẩm nhuộm tinh dầu húng chanh kháng khuẩn, có màng lọc tẩm nhuộm than hoạt tính hấp ở nhiệt độ 115 độ C trước khi hấp tiệt trùng 120 độ C. Nguyên liệu hoàn toàn bằng giấy thấm lọc có lỗ nhỏ 20 micron giúp phân hủy nhanh và không gây ô nhiễm môi trường. Khẩu trang 7 lớp giấy lọc của Trường CĐYT Lâm Đồng đã được gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký phát minh sáng chế.

Giáo sư Dương Quý Sỹ cho biết thêm từ đầu tháng 2.2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tình trạng thiếu khẩu trang y tế, nhà trường mua một số máy móc, thiết bị để tự sản xuất khẩu trang. “Suốt gần 2 tháng qua 60 cán bộ, giảng viên của trường ngày đêm cùng tham gia sản xuất khẩu trang kháng khuẩn. Ban đầu cung cấp trong nội bộ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nhà trường. Tiếp đó gởi tặng các cơ sở y tế trung ương và địa phương, với mục đích chung tay phòng chống dịch Covid-19”.

Sản xuất khẩu trang tặng các cơ sở y tế là cách Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng chung tay chống dịch Covid-19 Lâm Viên

Đến nay, khẩu trang 7 lớp do trường sản xuất được gởi tặng nhiều cơ sở y tế như: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Bệnh viện Phổi Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh TP. HCM, Bệnh viện Đa khoa Nam Anh (Bình Dương), Phòng khám Đa khoa Ninh Thuận, Phòng khám Đa khoa Lagi (Bình Thuận)…

“Giá trị của những chiếc khẩu trang không lớn, nhưng nhà trường muốn tự sản xuất khẩu trang chất lượng cao để tặng các cơ sở y tế là cách chung tay với cộng đồng phòng dịch Covid-19”- Giáo sư Dương Quý Sỹ nói.