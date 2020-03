Thầy giáo và mẹ may hàng trăm khẩu trang vải tặng bà con mùa dịch Covid-19

Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, những ngày qua tiếng máy may chạy đều đều từ sáng sớm. Thầy giáo Phạm Thanh Tuấn , giáo viên môn Giáo dục công dân Trường THCS-THPT Diên Hồng, Q.10, TP.HCM được mẹ tự tay hướng dẫn cách cắt từng miếng vải, sử dụng máy may cho thành thục. Niềm vui của thầy giáo trẻ và mẹ đó là số khẩu trang được hoàn thành tăng lên.

Mẹ của thầy giáo Phạm Thanh Tuấn là bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, bà đang là phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch công đoàn xã Long Mỹ. Bà Hồng là thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Long Mỹ và huyện Giồng Trôm nên luôn trăn trở bà con có đủ khẩu trang không, mang khẩu trang có đúng cách để phòng chống Covid-19. “Tôi đã học may từ mẹ của mình. Từ việc chọn vải, cho đến cắt như thế nào, quy trình may ra sao đều do mẹ tôi hướng dẫn. May khẩu trang không khó đâu. Tôi luôn mong muốn góp một phần nhỏ vào việc chống dịch bệnh”, thầy giáo Phạm Thanh Tuấn nói.