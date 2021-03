Con bị trường 'bỏ', phụ huynh cầu cứu sở

Ngày 3.3, đại diện cơ quan Thanh tra Sở GD-ĐT Long An cho biết đã nhận được đơn “Phán ánh và yêu cầu” của bà Nguyễn Thị Ngọc Trầm (38 tuổi, ngụ TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An) về việc 2 con của bà (học lớp 4 và 6) bị Trường tiểu học, THCS-THPT iSchool Long An (có địa chỉ tại TT.Bến Lức) chấm dứt hợp đồng khi 2 cháu học xong học kỳ 1 năm học 2020-2021. Hệ quả là học kỳ 2 đã bắt đầu nhưng 2 con của bà vẫn chưa được nhập học ở trường khác.

Bà Ngọc Trầm cho biết vô cùng sốt ruột do học sinh toàn tỉnh Long An đã đi học trở lại nhưng 2 con của bà vẫn chưa được trường khác cho nhập học theo nguyện vọng của vợ chồng bà ẢNH: B.B

Liên quan đến vấn đề này, trước đó ngày 1.3, PV Báo Thanh Niên đã chuyển đơn “Phản ánh và cầu cứu” của bà Ngọc Trầm đến Thanh tra Sở GD-ĐT Long An.

“Chúng tôi tiếp nhận và sẽ tham mưu cho Ban giám đốc Sở GD-ĐT Long An quyết định từng vấn đề mà báo chí, phụ huynh phản ánh. Sau khi kiểm tra thực tế tại Trường tiểu học, THCS-THPT iSchool Long An hoặc có kết luận thanh tra thì mọi chuyện sẽ rõ. Quá trình này dự kiến mất khoảng 30 ngày”, đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở GD-ĐT Long An phản hồi.

Phản hồi này khiến cho bà Nguyễn Thị Ngọc Trầm vô cùng bức xúc vì các con của bà hiện vẫn chưa nhập học được ở trường mới.

Vào trường “Hội nhập quốc tế” mong con được học tiếng Anh tốt hơn

Theo đơn phản ánh của bà Ngọc Trầm, vì công việc làm ăn đi lại nhiều nên đầu năm học 2020 -2021, vợ chồng bà quyết định rút học bạ 2 con từ trường công lập để nhập học Trường tiểu học, THCS-THPT iSchool Long An. Bởi theo bà Trầm, đây là trường “Hội nhập quốc tế” và có tổ chức bán trú nên chẳng những 2 cháu được học tiếng Anh tốt hơn mà vợ chồng bà Trầm cũng không mất quá nhiều thời gian đưa đón.

Trường iSchool Long An ẢNH: B.B

“Học phí và các khoản tiền khác cho 2 đứa trong một năm học gần 150 triệu đồng và tôi đã đóng đủ 1 lần. Tuy nhiên, trong quá trình học tôi không kiểm tra được vì nhà trường dạy theo đề cương chứ không theo các vỡ bài tập ở các sách giáo khoa; các bài kiểm tra của con tôi thì nhà trường thu lại hết nên tôi không biết sức học của con mình tới đâu; thời khóa biểu thì trường thay đổi liên tục… Tôi với vai trò là hội trưởng cha mẹ học sinh nên đã phản ánh các vấn đề trên lên ban giám hiệu, cô chủ nhiệm. Bỗng dưng, kết thúc học kỳ 1, nhà trường quyết định chấm dứt hợp đồng dạy 2 con tôi và trả phần tiền còn lại...”, bà Trầm nói.

Theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Trầm, phóng viên Báo Thanh Niên đã nỗ lực liên hệ với ông Nguyễn Trọng Chí, Hiệu trưởng trường iSchool Long An, để làm rõ vấn đề này nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.