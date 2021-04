Con trai ca sĩ Bằng Kiều trúng tuyển trường đào tạo guitar hàng đầu ở Mỹ

Hôm nay, 24.4, Trizzie Phương Trinh , vợ cũ của nghệ sĩ Bằng Kiều, thông báo trên trang cá nhân việc con trai lớn của họ, Beckam, đã trúng tuyển Học viện Âm nhạc MI (tên tiếng Anh đầy đủ là Musician Institute College of Contemporary Music). Tại đây, Beckam sẽ theo học chương trình Bachelor of Music in Performance Guitar (cử nhân âm nhạc về biểu diễn guitar) từ học kỳ mùa thu 2021.