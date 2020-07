Công bố kết quả xét tuyển thẳng lớp 10

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố khoảng 500 học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Danh sách được công bố tại phòng giáo dục 24 quận, huyện. Những học sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển thẳng đến phòng giáo dục quận, huyện nơi có trường THCS mình đã học lớp 9 để xem kết quả.

Sau khi biết kết quả, học sinh nộp hồ sơ nhập học từ nay cho đến 16 giờ ngày 1.8. Hồ sơ nhập học gồm: Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính); Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được phòng GD-ĐT cấp phát bằng; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bản sao giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế hợp lệ do Bộ GD-ĐT cấp; Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên đây hoặc không đủ điều kiện tuyển thẳng thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của trường.

Theo quy định của Sở, điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10 là học sinh khuyết tật; Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tốt nghiệp THCS tại TP.HCM dành cho học sinh trung học cơ sở. Học sinh thuộc diện tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hợp điều kiện học tập (ngoại trừ các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập).