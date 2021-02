COVAX Facility là gì mà đang được nhiều người Việt nhắc tới?

Vắc xin Covid-19 của AstraZeneca được cấp phép lưu hành có điều kiện hoặc phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại hơn 50 quốc gia, bên cạnh đó Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin này nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp cận vắc xin cho hơn 145 quốc gia thông qua COVAX Facility. Vậy COVAX Facility là gì?

Chị Nguyễn Thị Ánh, giảng viên Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) cho biết COVAX Facility là cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vắc xin ngừa Covid-19”. Cơ chế này được thiết lập nhằm đảm bảo cho các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19.

Trong cơ chế “COVAX Facility”, WHO, GAVI (Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng), UNICEF, CEPI (Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh), các nhà sản xuất vắc xin và các đối tác đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vắc xin một cách công bằng và hiệu quả.

117.600 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên về đến sân bay Tân Sơn Nhất hôm 24.2 Ảnh Đậu Tiến Đạt COVAX Facility sẽ đảm bảo cho các quốc gia tham gia cơ chế được tiếp cận vắc xin với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm 2021.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế , Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào cơ chế COVAX và là một trong các quốc gia nằm trong danh sách được tài trợ vắc xin giai đoạn đầu tiên.

Theo chị Nguyễn Thị Ánh, trong cơ chế COVAX Facility, thì các tổ chức WHO, GAVI, UNICEF, CEPI… cùng đối tác và chính phủ các nước lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng thiết bị tiêm an toàn và các yêu cầu về chuỗi cung ứng lạnh cho vắc xin; xây dựng các khóa đào tạo nhằm hỗ trợ các chính sách về tiêm chủng cũng như hoạt động xử lý, lưu trữ và phân phối vắc xin phù hợp; cùng nhà sản xuất xây dựng giải pháp vận chuyển và hậu cần nhằm đưa vắc xin tới các quốc gia nhanh chóng và an toàn nhất có thể ngay sau khi có kế hoạch phân bổ…

Việc lô vắc xin Covid-19 của AstraZeneca vừa về tới TP.HCM, Việt Nam hôm 24.2 vừa qua khiến nhiều người vui mừng.

Phát biểu về tin vui này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward, chia sẻ: "Tôi rất vui vì vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đã có mặt tại Việt Nam để triển khai chương trình tiêm chủng trong nước. Khoa học và sự hợp tác sẽ giúp chúng ta đánh bại được đại dịch”.

Những ngày qua, nhiều đơn vị trường học, doanh nghiệp trong nước cũng đã đăng ký mua vắc xin Covid-19 Ảnh Bảo Vy Những trí thức trẻ của Việt Nam cũng mong mỏi vắc xin phòng ngừa Covid-19 sớm được tiêm rộng rãi tới tất cả người dân. Anh Đoàn Minh Chí, 32 tuổi, quản trị viên của Diễn đàn phi lợi nhuận NPO, cho biết việc Vương quốc Anh cam kết chia sẻ vắc xin cho Việt Nam là điều khiến mọi người thêm tin tưởng và cho đây là hy vọng mới trong cuộc chống đại dịch Covid-19

Nhiều trường học đăng ký mua vắc xin Covid-19

Những ngày qua, nhiều đơn vị trường học (Trường ĐH FPT, Trường Quốc tế Canada), doanh nghiệp trong nước cũng đã đăng ký mua vắc xin Covid-19 để có thể tiêm chủng cho tất cả cán bộ công nhân viên, giáo viên, học sinh….

Hôm 24.2, trong ngày kêu gọi cán bộ nhân viên ủng hộ quỹ cùng đóng góp kinh phí mua vắc xin, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn PNJ, cho rằng dịch Covid-19 chỉ chấm dứt khi chúng ta tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho toàn dân. Trong tình hình này, doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu kép đó là vừa phát triển kinh tế , đồng thời vừa đảm bảo sức khỏe cộng đồng cũng như cho nhân viên của mình. “Chúng tôi rất mừng khi Việt Nam đã nhập được vắc xin Covid-19 tiêm chủng cho người dân . Để nhanh chóng hạn chế rủi ro cho người lao động , công ty mong muốn tìm kiếm đối tác, cở sở y tế cung cấp cho chúng tôi đủ lượng vắc xin để tiêm chủng cho hơn toàn bộ 7.000 nhân viên công ty", bà Dung nói.

Chị Nguyễn Thị Ánh, chia sẻ hy vọng có thêm nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ủng hộ đóng góp vào quỹ chống dịch Covid-19 của Việt Nam cũng như quỹ chung tay mua vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho cộng đồng.