Cùng chia sẻ: Cần kỹ năng gì trước cuộc sống đầy biến động ?

Thông tin từ website của UNICEF, ngày 1.3.2021, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã tổ chức mô phỏng một phòng học đặc biệt có tên “Phòng học đại dịch”. Đây là một lớp học kiểu mẫu gồm 168 bàn trống, mỗi ghế đại diện cho một triệu trẻ em sống ở các quốc gia nơi trường học gần như đóng cửa hoàn toàn kể từ khi giãn cách và phong tỏa bắt đầu.

Để kêu gọi sự chú ý của mọi người đến tình trạng khẩn cấp về giáo dục do đại dịch Covid-19 gây ra và nâng cao nhận thức về việc mở cửa trường học của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đang dần dần được hiện thực hóa. Với việc phủ sóng vắc xin ngày càng rộng trên toàn cầu, trong đó có cả học sinh (HS) từ 12 - 18 tuổi, nhiều nước đang bắt đầu quá trình sống chung với dịch và nhiều trẻ em đã được đến trường. Vì cho dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, thiết kế học trực tuyến hiện đại đến thế nào thì niềm vui tương tác với thầy cô, bạn bè, hoạt động ngoài trời… của HS sẽ không có gì thay thế được.

GS Trương Nguyện Thành, ĐH Utah (Mỹ), thường nói rằng môi trường sống của chúng ta đang thay đổi ở một tốc độ chưa từng có do cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến chỉ cần vài tháng đại dịch Covid-19 đã có thể thay đổi toàn bộ môi trường sống và sinh hoạt của con người trên toàn thế giới . Cuộc sống của con người sẽ không trở lại bình thường như xưa nữa. Trong sự thay đổi ấy, luật tiến hóa của vạn vật sẽ là tấm lưới chọn lọc cho những ai tồn tại. Không phải người thông minh nhất, cũng không phải người mạnh nhất hay nhanh nhất mà là người có khả năng thích nghi cao nhất sẽ tồn tại.

Học trực tuyến cũng là thử thách cho HS học cách thích nghi. HS cũng đang phải thích nghi việc ở trong nhà. Và chính HS, nếu được quay trở lại trường học, cũng phải tự học cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Chính các em cũng phải tìm cách thích nghi để những năm sắp tới mình học tập rồi đi làm trong một thế giới mới như thế nào.

Tiến sĩ Vũ Thế Dũng, sáng lập và điều hành hệ thống trực tuyến Thinking School, còn cho rằng thời gian vừa qua giúp cho chúng ta thấy rằng HS cần nhiều kỹ năng hơn, những điều mà trước kia ít khi HS nghĩ đến. Đó là kỹ năng tự học , làm việc nhóm và tương tác trực tuyến, tham gia mạng xã hội … Đó là kỹ năng giữ an toàn cho mình với thông tin trên mạng, giữ an toàn với thiết bị công nghệ để không xảy ra sự việc đáng tiếc như với một HS tại Hà Nội khi đang học trực tuyến. HS cũng cần học cách giữ an toàn cho bản thân mình nếu trở lại trường học…