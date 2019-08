Đại học Đông Đô cấp ‘chui’ văn bằng 2: Không báo cáo nên Bộ không biết

Sau gần 2 tuần nhiều cơ quan báo chí gửi lãnh đạo Bộ GD-ĐT các câu hỏi liên quan tới vụ Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô bị bắt, chiều 17.8, Trung tâm Truyền thông của Bộ GD-ĐT đã gửi văn bản trả lời.

Trong văn bản, Trung tâm Truyền thông Bộ GD-ĐT xác nhận, theo quy định hiện hành, muốn đào tạo để cấp văn bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (văn bằng 2), cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT để Bộ cho phép. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường đại học Đông Đô nên chưa có văn bản cho phép.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Trường đại học Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 của trường gửi về Vụ Giáo dục đại học Bộ GD-ĐT không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2. Do Trường đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng, nên Bộ GD-ĐT cũng không yêu cầu trường báo cáo.

Liên quan tới việc phôi của văn bằng mà Trường đại học Đông Đô cấp cho người học (trái phép) là phôi do Bộ GD-ĐT cung ứng, Bộ GD-ĐT vẫn viện dẫn các văn bản liên quan để khẳng định rằng trường phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý phôi bằng cũng như các nội dung ghi trên văn bằng. Bộ cũng đã giao cho các trường chủ động in phôi bằng, nhưng vì một số cơ sở giáo dục đại học do có khó khăn trong việc tổ chức in phôi văn bằng nên đề nghị được Văn phòng Bộ cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ. Như vậy, Văn phòng Bộ là đơn vị cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ (cho Trường đại học Đông Đô) như các cơ sở in phôi văn bằng khác.

Liên quan tới hoạt động thanh tra, kiểm tra riêng về đào tạo và cấp văn bằng 2, Bộ GD-ĐT cho biết chỉ mới tiến hành trong năm 2019 với các trường đại học Chu Văn An, Thành Đô và Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, còn trước đây thì gộp vào với hoạt động thanh tra, kiểm tra chung.