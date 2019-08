Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô bị bắt: Bộ GD-ĐT bất lực trong kiểm soát đào tạo văn bằng 2?

Bộ GD-ĐT vô can ? Theo một quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, từ tháng 6.2017, Cục Quản lý chất lượng của bộ này được giao trách nhiệm quản lý văn bằng, chứng chỉ. Theo đó, một trong các nhiệm vụ của cục này là xây dựng các quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ GD-ĐT. Khi trả lời báo chí về vụ việc Trường ĐH Đông Đô, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, một mặt khẳng định các cơ sở giáo dục ĐH được quyền tự chủ trong việc cấp phát văn bằng và phải chịu trách nhiệm về việc quản lý và cấp phát văn bằng của mình, nhưng mặt khác cũng xác nhận Bộ với chức năng quản lý nhà nước thì định kỳ hoặc đột xuất thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý văn bằng chứng chỉ nói chung, in phôi văn bằng, chứng chỉ nói riêng của các cơ sở giáo dục ĐH. Nhưng Cục Quản lý chất lượng đã kiểm tra việc quản lý văn bằng 2 của các cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước thế nào? Cũng trong trả lời của mình với báo chí, ông Mai Văn Trinh xác nhận, Trường ĐH Đông Đô là đơn vị nhận phôi văn bằng từ Bộ GD-ĐT. Nhưng Bộ chỉ cung ứng phôi văn bằng cho nhà trường. Việc in thông tin trên văn bằng, cấp phát văn bằng là trách nhiệm của nhà trường; nhà trường phải tuân thủ các quy định hiện hành đối với công tác quản lý, cấp phát văn bằng. Đến đây lại nảy sinh một câu hỏi khác: Bộ GD-ĐT cung ứng phôi bằng cho Trường ĐH Đông Đô theo cơ chế nào, với tư cách là một đơn vị cung ứng dịch vụ, hay với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước? Nếu với tư cách là một đơn vị cung ứng dịch vụ in phôi văn bằng, thì hiện Bộ GD-ĐT đã có quy định nào quản lý dịch vụ này chưa, và liệu cơ quan quản lý nhà nước có được phép tham gia cung ứng? Nếu với tư cách cơ quan quản lý nhà nước, thì Bộ GD-ĐT có thực hiện quy định mà chính Bộ ban hành về quản lý phôi bằng? Theo các quy định trước đây, cơ sở đào tạo muốn được Bộ GD-ĐT cấp phát phôi bằng thì phải làm hồ sơ đề nghị, trong đơn đề nghị cấp phôi văn bằng nêu rõ nhu cầu về phôi văn bằng; số lượng phôi đề nghị cấp; chỉ tiêu đào tạo đã được giao và tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học... Nếu thực hiện đúng quy định này thì căn cứ vào đâu để Bộ GD-ĐT “cung ứng” cho Trường ĐH Đông Đô hàng trăm phôi bằng để cấp cho người tốt nghiệp một chương trình đào tạo chưa được phép?