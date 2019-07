Để không rơi vào 'bẫy' điểm sàn...

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, thông tin theo thống kê của Bộ GD-ĐT , trong ngày đầu tiên điều chỉnh nguyện vọng (NV), đã có hơn 44.000 thí sinh tham gia điều chỉnh. Với tình hình như vậy, dự kiến năm nay số lượng thí sinh (TS) điều chỉnh nguyện vọng sẽ khá lớn (năm 2018 có 47% TS điều chỉnh). Thạc sĩ Bích cho biết có thực tế này vì năm nay phổ điểm thi khá tốt so với năm 2018. Điểm sàn xét tuyển ở trường ĐH công và tư đưa ra cũng khá an toàn. Rất nhiều trường công lập lớn, trường tư đều đưa ra mức điểm sàn 15 - 16 điểm. Tuy nhiên, với mức điểm sàn an toàn này, TS cần cân nhắc kỹ lưỡng. Theo tình hình hiện nay, điểm chuẩn có khả năng tăng khoảng 1 - 4 điểm.