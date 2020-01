Bộ GD-ĐT cũng cho biết cả nước còn thiếu khoảng 43.700 giáo viên mầm non nên Bộ đề nghị các tỉnh tăng cường tuyển dụng giáo viên mầm non theo chế độ đặc cách với các giáo viên diện hợp đồng mà Chính phủ đã hướng dẫn. Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ này cũng đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế với giáo viên mầm non, đồng thời tăng cường giám sát các cơ sở giáo dục mầm non , nhất là các cơ sở tư thục, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc về an toàn, bạo hành trẻ... như thời gian qua. Cũng theo ông Phùng Xuân Nhạ, năm 2020, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giáo viên theo lộ trình để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.