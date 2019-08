Thiếu giáo viên trong năm học mới

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, nhiều tỉnh còn thiếu giáo viên (GV) mầm non, phổ thông theo định biên. Một số địa phương tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục còn cứng nhắc, chưa gắn với quy mô dân số nên không có biên chế và thiếu GV, nhất là GV mầm non. Nhiều địa phương chưa dùng hết biên chế được giao trong khi vẫn còn hợp đồng GV (Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Nam Định). Đặc biệt, bậc mầm non thiếu đến trên 49.000 GV, gây áp lực lớn cho nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.