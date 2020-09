Đề thi THPT đợt 2 khá nhẹ nhàng

Ở môn thi đầu tiên, đa số TS, sau khi kết thúc thời gian làm bài đều nhận định đề thi văn nhẹ nhàng, không nặng về kiến thức, thiên về cảm nhận. Thời gian làm bài có phần thoải mái hơn so với khối lượng kiến thức đề yêu cầu, nên các TS đều hoàn tất bài làm sớm.

Nhận định chung về đề thi môn toán, các TS đều cho rằng tương đương như đề đợt 1. Nhiều TS tự tin cho biết làm được hơn 75% và tin sẽ được từ 7 - 8 điểm.

Tại Quảng Nam, hơn 9.200 TS ở 6 huyện, thị xã, TP gồm: TP.Hội An, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc, H.Duy Xuyên, H.Quế Sơn và H.Thăng Bình đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và môn toán. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , Quảng Nam đã bố trí một điểm thi khá “đặc biệt” tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ), dành cho các TS học ở Đà Nẵng nhưng có hộ khẩu tại Quảng Nam và các TS đợt 1 không thi được do ở tại các địa phương giãn cách hoặc cách ly.