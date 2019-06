Đề thi THPT quốc gia 2019 đến đảo Phú Quốc sớm một ngày

Chiều 23.6, thông tin với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang , cho biết toàn bộ đề thi phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã đến đảo Phú Quốc bằng đường tàu cao tốc vào trưa cùng ngày.

Sau khi tàu cập bến cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh), xe của UBND H.Phú Quốc vận chuyển đề thi cùng các trưởng điểm thi về Trường THPT Phú Quốc (TT.Dương Đông) và Trường THPT An Thới (TT.An Thới) an toàn. “Do Phú Quốc là điểm thi xa xôi nên chúng tôi quyết định cho đề thi đi trước 1 ngày so với các huyện khác”, bà Giang nói.

Ngoài ra, theo bà Giang, đi cùng với đề thi trên chuyến tàu cao tốc ngày 23.6 còn có hơn 100 cán bộ làm công tác coi thi THPT quốc gia. Theo quy chế, giám thị coi thi cho kỳ thi năm nay có 50% là giảng viên các trường đại học, 50% là giáo viên THPT. Ở Phú Quốc thì 100% cán bộ đến từ đất liền. Hiện tại, công tác chuẩn bị của 2 điểm thi tại Phú Quốc cũng đã hoàn tất sớm hơn 1 ngày.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay ở Phú Quốc có 2 điểm thi với hơn 1.000 thí sinh dự thi. Trong đó, ở điểm thi THPT Phú Quốc có 770 thí sinh với 32 phòng thi và THPT An Thới có 274 thí sinh với 12 phòng thi.