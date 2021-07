Đề xuất xét tuyển 1 lần cả 2 đợt thi THPT: Đại diện trường đại học nói gì?

Ý kiến Xét chung 1 đợt, thí sinh dự thi đợt 2 an tâm hơn Đề xuất của Vụ Giáo dục ĐH về việc xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT trong một lần sau hai đợt thi là hợp lý trong bối cảnh này. Đặc biệt là năm nay số TS phải dự thi đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể nhiều hơn năm ngoái. Khi đó, TS dự thi đợt 1 và đợt 2 có cơ hội xét tuyển ngang nhau, đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho TS. Trong khi đó, thực tế tuyển sinh năm ngoái cho thấy dù việc xét tuyển diễn ra sau đợt thi thứ 2 cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch đào tạo các trường. Các trường sẽ có cách để giải quyết bài toán học kỳ trong năm học theo tiến độ bằng cách sắp xếp sinh viên các khóa học trong khoảng thời gian ưu tiên khác nhau. Quan trọng nhất, việc xét tuyển chung đợt cho TS thi 2 đợt còn giúp TS dự thi đợt này an tâm hơn về cơ hội xét tuyển của mình. Thạc sĩ Lê Phan Quốc (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) Vấn đề là khi nào thi đợt 2 ? Vấn đề các trường ĐH quan tâm hiện nay là khi nào sẽ tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, xa hay gần so với đợt 1? Nếu thời gian đợt 2 không quá xa so với đợt 1 thì việc chờ đợt để xét chung TS dự thi cả 2 đợt vừa thuận lợi cho các trường, vừa tạo sự bình đẳng cho TS. Nhưng nếu đợt 2 quá xa so với đợt 1 thì các trường có thể sẽ bị vỡ kế hoạch năm học. Do vậy, trong trường hợp này Vụ Giáo dục ĐH nên theo phương án như năm ngoái là xét đợt 1 và dành chỉ tiêu tương ứng với tỷ lệ TS dự thi đợt sau. Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ) Hà Ánh (ghi)