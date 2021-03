ĐH Quốc gia Hà Nội công bố đề mẫu đề thi đánh giá năng lực

Hôm nay, 14.3, ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố đề tham khảo (còn gọi là đề mẫu) kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021, do Trung tâm Khảo thí của ĐH này dự kiến tổ chức từ tháng 5 tới.

Tuyển sinh 2021: Nên chọn ngành, nghề như thế nào?

Dưới đây là hình ảnh một số đề thi mẫu

Phiếu trả lời:

Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, đây là kỳ thi hướng đến nhiều mục đích , trong đó góp thêm một cách đánh giá, phục vụ tuyển sinh đại học 2021. Đề thi gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, thực hiện trong 195 phút.

Đề thi gồm 3 phần. Phần tư duy định lượng gồm 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong 75 phút. Phần tư duy định tính gồm 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong vòng 60 phút. Phần khoa học gồm 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong vòng 60 phút.

Thí sinh dự thi ở Hà Nội làm bài trực tiếp trên máy tính.

Vật dụng được phép mang vào phòng thi, ngoài chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và giấy báo dự thi (in từ thài khoản cá nhân hoặc email của thí sinh), còn có:

Học liệu: Alat địa lý Việt Nam do NXB Giáo dục ấn hành (không được đánh dấu hoặc viết thêm bất kỳ nội dung nào khác.

Máy tính: máy tính cầm tay được mang vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu. Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) được mang vào phòng thi gồm:

Casio: FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X.

Vinacal: VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus.

Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570.

Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio.

Deli 1710, D991ES.

Ersa E370, E371.

Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X.

Các máy tính khác đáp ứng nguyên tắc trên cũng được chấp nhận.